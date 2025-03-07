Трамп снизил полномочия Илона Маска после серии массовых увольнений – Politico

Президент США Дональд Трамп сузил полномочия миллиардера Илона Маска, руководящего созданным под него Департаментом эффективности правительства (DOGE). На созванной в четверг, 6 марта, встрече в Белом доме Трамп заявил, что Маск не может увольнять госслужащих, решение должны принимать руководители соответствующих департаментов.

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Это заявление, публично поддержанное Маском, прозвучало после ряда массовых увольнений и угроз госслужащим, что в определенной степени парализовало работу федерального правительства и повлекло за собой судебные иски к администрации президента США. Об этом пишет издание POLITICO.

"Президент Дональд Трамп лично созвал свой кабинет в четверг, чтобы передать сообщение: вы руководите своими департаментами, а не Илон Маск. По словам двух чиновников администрации, Трамп сказал высшим членам своей администрации, что Маск имел право давать рекомендации департаментам, но не выдавать односторонние решения по персоналу и политике. Маск также присутствовал на встрече", – пишет издание.

Эта встреча состоялась после того, как Маск осуществил серию массовых увольнений и угрожал государственным служащим. Действия возглавляемого им Департамента эффективности правительства создали широкую неопределенность среди федерального правительства и сотрудников правительственных структур.

Издание добавляет, что действия DOGE встретили яростное сопротивление в суде и подверглись критике со стороны законодателей-демократов и некоторых республиканцев.

"Послание президента является первым значительным шагом к сужению мандата Маска. Согласно новым указаниям Трампа, DOGE и его сотрудники должны играть консультативную роль, но секретари кабинета должны принимать окончательные решения по персоналу, политике и темпам внедрения. Маск присоединился к разговору и отметил, что согласен с директивой Трампа. По словам одного человека, знакомого со встречей, Маск признал, что DOGE совершил некоторые ошибки", – отмечает POLITICO.

Во время встречи Трамп подчеркнул, что якобы стремится сохранить в правительстве "хороших людей" и не заинтересован в "массовом увольнении способных сотрудников" федеральных структур. Несмотря на это, в последние недели с подачи его администрации были уволены десятки тысяч федеральных работников в многочисленных агентствах в ходе волны массовых увольнений. Федеральный судья и председатель федерального совета государственной службы оценили эти действия как не связанные с проблемами эффективности и заявили, что они, вероятно, нарушили законы о государственной службе.

В настоящее время, добавляет POLITICO, остается неизвестным, возобновят ли на работе уже уволенных Маском госслужащих.

"Когда секретари узнают о людях, работающих в разных департаментах, и понимают их, они могут очень точно определить, кто останется, а кто уйдет. Нам нужен "скальпель", а не "топор". Сообща они, Илон, DOGE и другие великие люди смогут сделать вещи на историческом уровне", – прокомментировал встречу сам Трамп в своей соцсети Truth Social.

Позже, общаясь с журналистами, Трамп заявил, что хочет, чтобы правительственные департаменты "оставили всех людей, которых хотят, всех, в кого нуждаются". При этом президент США настаивает на сокращении количества госслужащих и позиционирует Маска как "центр власти", по выражению POLITICO.

"Если они могут сократить – это лучше. Если они не сократят, то Илон сделает это", – отметил Трамп.

Это сообщение ретвитнул Маск, назвав собрание в четверг "очень продуктивной встречей".

На определенное ограничение полномочий Маска Трамп, по данным POLITICO, был вынужден уйти после того, как его адмистрацию "завалили" обращениями с требованием сохранить полномочия нанимать и увольнять сотрудников за секретарями Кабинета министров.

Издание прогнозирует, что последнее обращение Трампа к руководителям госструктур приведет к ужесточению юридического контроля со стороны DOGE.

"Судьи все чаще выражали разочарование и удивление из-за неспособности администрации Трампа объяснить, кто отвечает за усилия по ликвидации бюрократии и играет ли сам Маск какую-то роль в распоряжении о резком сокращении программ и рабочих мест. Еще больше усложняя ситуацию, Трамп заявил во время своего обращения к Конгрессу во вторник, что Маск действительно является "главой" DOGE... Утверждение Трампа противоречило позиции Белого дома в суде в прошлом месяце о том, что Маск не имел независимой власти принимать политические решения. Теперь судьям придется решить, решает ли окончательная ли характеристика Трампом роли Маска уже существующие юридические проблемы относительно работы DOGE", – говорится в сообщении.

Между тем, продолжаются рассмотрения исков, направленных на установление реальной роли основателя SpaceX в управлении американским правительством.

Так, на прошлой неделе федеральный судья приказал дать показания под присягой некоторым должностным лицам DOGE и их филиалам, чтобы лучше понять работу группы. И два судебных процесса, направленных на то, чтобы остановить самого Маска – один в Вашингтоне, округ Колумбия, и один в Мэриленде – также вышли на решающий этап.

"В этих исках утверждается, что Маск использовал неконституционный уровень власти для чиновника, который не был утвержден Сенатом", – пишет POLITICO.

Напомним, ранее : Трамп рассказал, какие страны НАТО не будет защищать в случае опасности. По его словам, могут не рассчитывать на защиту тех государств-членов Альянса, которые не тратят на обороноспособность 2% ВВП, о которых члены НАТО договорились. В то же время, статья 5 устава Североатлантического альянса никаких уточнений по корреляции коллективной защиты с уровнем вкладов стран-членов не содержит.

Эта статья фиксирует обязательства, что в случае, если любое из государств-членов НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, подвергшемуся нападению.

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