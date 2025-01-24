Трамп рассматривает разные варианты давления на Путина для прекращения войны: Келлог назвал основные из них

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает разные варианты, как можно повлиять на российского диктатора Путина для завершения войны в Украине. Прежде всего, речь может идти об экономических рычагах давления.

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Об этом сказал генерал в отставке Кит Келлог, кандидат Трампа на должность спецпредставителя по Украине и России, в интервью Fox News в пятницу, 24 января. По его убеждению, Трамп – "единственный, кто может похитить край" российскому полномасштабному вторжению в Украину.

Келлог заявил, что война РФ против Украины не будет окончена на поле боя, ведь ключевую роль играет не только дипломатия, но и экономика.

По его словам, экономическая стратегия Трампа предполагает манипулирование мировым рынком нефти в целях ослабления экономики России.

Он (Дональд Трамп. – Ред.) сосредоточился на экономике. Он говорил, например, в Давосе, о цене на нефть. Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Если цена упадет, скажем, до 45 долларов за баррель, то это будет своего рода точка безубыточности. Если вы достигнете этой точки, вы действительно нанесете вред российской экономике. президент. Он исходит из экономических и дипломатических соображений", – сказал Келлог.

Кроме того, спецпредставитель рассказал, что администрация Трампа рассматривает возможность использования замороженных российских активов для покупки американского оружия. Это, по его словам, "тема для обсуждений", однако Трамп не считает, что это станет решение проблемы.

По словам Келлога, предоставление Украине вооружения является важным моментом, но Трамп, скорее всего, будет использовать другие подходы.

Президент США понимает, что Путин не учитывает большие потери своих войск на поле боя, поэтому не будет действенным просто сказать ему: "Прекратите убийства".

"Откровенно говоря, это не в их менталитете. Нужно подходить к этому по-другому", – заявил Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 января Путин в интервью российскому государственному телеканалу заявил, что якобы готов к мирным переговорам и встрече с Трампом.

– Глава ОП Андрей Ермак сказал, что диктатор пытается продвигать идею переговоров с Соединенными Штатами Америки об Украине, но без участия Украины. Но это так не работает в современном мире.

– Накануне Трамп заявил, что Зеленский хочет остановить войну, однако Украина вроде бы не должна была защищаться от полномасштабного вторжения, а сразу "заключить соглашение". В то же время он осудил нападение РФ и заявил, что Байден "разрешил" Кремлю начать войну, поскольку энергетическая политика его предшественника "сделала Путина богаче".

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