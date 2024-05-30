Трамп предложил Маску стать его советником в случае победы на президентских выборах: в WSJ раскрыли подробности

Потенциальный кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп предложил Маску стать его советником в случае его возвращения в Белый дом. В частности, Трамп заинтересован в привлечении Маска к политике, а именно в сферах безопасности границ или экономики, по которым Маск неоднократно высказывался публично.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Журналисты пообщались с несколькими источниками, подтвердившими, что Маск несколько раз в месяц звонит по телефону Трампу со своего мобильного телефона.

В настоящее время эти обсуждения относительно сотрудничества носят лишь предварительный характер и источники предупреждают, что есть вероятность, что они могут сорваться.

Маск мог помочь Трампу в его переизбрании, не только финансовой поддержкой, но и используя влияние и авторитет других богатых доноров, хотя он публично не выражал своей поддержки ни одному из кандидатов.

Первая их встреча в этом году состоялась во время завтрака для доноров в начале марта в резиденции миллиардера Нельсона Пельтца в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сначала сообщила газета The New York Times, указав, что Трамп активно искал финансовую поддержку.

По данным WSJ, во время встречи обсуждалась возможная роль Маска в качестве советника в администрации Трампа. Ранее при администрации Трампа подобную консультативную функцию выполнял бывший глава Marvel Айзек Перлмуттер.

Среди других тем, обсуждавшихся между Трампом и Маском, были Космические силы США, созданные во время первого президентского срока Трампа, а также технологические компании Маска, включая его проекты с электромобилями, по которым Трамп высказывал критику на своих митингах, и вопросы иммиграции.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 г., где Дональд Трамп является кандидатом от республиканцев, а действующий президент Джо Байден – кандидатом от демократов.

Ранее сообщалось, что бывший президент США и нынешний кандидат на этот пост Дональд Трамп во время предвыборной кампании сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине. Так, на частном мероприятии Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае нападения России на Украину, будь президентом он.

Напомним, ранее американский политик Дональд Трамп во время своего президентства подвергал критике Украину за коррупцию и поддерживал исторические претензии России на часть ее территории. На встречах с другими лидерами он говорил об украинском государстве как о "части РФ".

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