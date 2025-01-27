Трамп позвонил премьеру Британии: говорили о личном, 'теплых связях' между странами и политике

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 26 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политики обсудили темы экономики и торговли, а также говорили о ситуации на Ближнем Востоке.

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Об этом рассказали в канцелярии главы британского правительства. Согласно сообщению, Стармер и Трамп не касались темы полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как отмечается, президент Штатов начал с того, что выразил премьеру соболезнования в связи с утратой брата. Стармер в свою очередь поздравил его с инаугурацией.

"Премьер-министр отдал должное роли президента Трампа в обеспечении знаменательного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Президент приветствовал освобождение Эмили Дамари (одна из заложниц, освобожденных ХАМАС. – Ред.) и передал наилучшие пожелания ее семье. Они обсудили важность совместной работы по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке", – отметили в пресс-службе британского правительства.

Они также обсудили торговлю и экономику и подчеркнули важность "тесных и теплых" связей между Великобританией и США,. Трамп рассказал также о своем уважении и привязанности к королевской семье.

"Они договорились встретиться в ближайшее время и с нетерпением ждут дальнейших обсуждений", – сказано в сообщении.

По данным СМИ, Дональд Трамп и его супруга Мелания имеют тесные связи с королевской семьей Великобритании. Но если с некоторыми ее членами они поддерживают дружеские отношения, то некоторых откровенно недолюбливают.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп предположил, куда может отправиться в первую заграничную поездку во время второго президентского срока. По его словам, в повестке дня есть Саудовская Аравия и Великобритания.

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