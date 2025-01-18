Трамп планирует назначить главой Секретной службы США начальника своей охраны: что о нем известно

Агент, который пытался прикрыть собственным телом избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании, будет назначен главой Секретной службы США. Это Шон Керран, полевой агент указанной службы, занимающийся охраной Трампа в течение последних четырех с половиной лет.

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О том, что избранный президент США определился с кандидатурой главы Секретной службы, сообщил его сын, Дональд Трамп-младший. В свою очередь, "многочисленные источники" CNN подтвердили эту информацию, хотя официально ни президент, ни его команда ничего по этому поводу не сообщали.

"Шон большой патриот, он раз и навсегда прекратит такое безумие. Нет лучшего человека на этом посту", – отметил Трамп-младший и показал соответствующее видео с "безумием" – попыткой убийства Трампа-старшего в Пенсильвании. В кадре Керран пытался закрыть своим телом Трампа.

Как отмечает американский вещатель, Керран работает в охране Трампа (напомним, что эту функцию в США выполняют полевые агенты Секретной службы) в течение последних четырех с половиной лет. Причем уже два года именно Керран возглавляет команду охраны бывшего и вновь избранного президента.

Источники CNN не только подтвердили назначение именно Керрана, но и "выразили значительную обеспокоенность" тем, что охраннику "не хватает управленческого опыта, чтобы руководить таким крупным и сложным агентством, как Секретная служба". Ведь кроме охраны чиновников, Служба выполняет и другие функции, в частности, проводит тайные операции вместе с АНП, ЦРУ и ФБР.

Например, именно в этой Службе функционирует аэрокосмический отдел для противодействия дронам-шпионам (он был создан после обнаружения в воздухе США китайских "шаров-шпионов").

Кроме того, у Керрана фактически нет офицерского звания – он рядовой полевой агент и никогда не занимал никаких управленческих должностей в Службе. Таким образом, назначение Керрана будет для него одновременно и скачком в воинских званиях.

Тема руководства Секретной службы в США стала резонансной из-за сразу двух покушений на жизнь Трампа. После первого, в июле в Пенсильвании, глава Службы Ким Читтл был уволен, и должность занял Рональд Роу. Однако в сентябре во Флориде произошла вторая попытка убийства Трампа.

Таким образом, у сына президента есть все основания называть это "безумием".

Источники CNN утверждают, что именно Керран в Службе "активно настаивал на усилении ресурсов безопасности" для Трампа – задолго до упомянутых выше покушений. Также вещатель подчеркивает, что у Трампа сложились очень тесные отношения с главой своей охраны.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году во время инаугурации Трампа впервые во время такого события будут приспущены государственные флаги – но причина не в том, что американцы не рады новому главе государства. 29 декабря 2024 года умер 39-й президент Джимми Картер, поэтому по традиции флаги должны быть приспущены в течение 30 дней.

Также OBOZ.UA рассказывал, планирует ли украинский лидер Владимир Зеленский встретиться с Дональдом Трампом после инаугурации.

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