Действующего президента США Дональда Трампа вышвырнули изо всех крупных социальных сетей. Лидера самого богатого государства, главнокомандующего самой сильной армии в мире, человека, обладающего ядерной кнопкой, способного при нажатии на нее уничтожить в один миг миллионы людей на планете.

Влияние словом оценено сильнее последствий ядерной войны!

Это чудовищное событие дает осознание того, что собственники Facebook, Twitter, Google, Instagram и других больших социальных платформ – настоящие хозяева жизни. Для них не существует законов, они сами без суда и следствия делят людей на правильных и неправильных. Первые беспрепятственно будут пользоваться их сетями, а вторые - забанены. А некоторые навсегда без малейшей возможности оспорить это решение.

Местонахождение самых эффективных публичных платформ – США, которые по Основному закону считаются правовым государством. А это значит, что только суд наделен исключительным правом давать юридическую оценку поступкам человека.

Согласно первой поправке к Конституции США никто не может огранивать свободу слова или печати. Но это цинично проигнорировали.

Кроме того, остается в силе решение суда, которым Twitter в свое время запретили ограничивать доступ подписчиков к аккаунту Трампа. В США прецедентное право. И на это не обратили внимания.

В США никто не отменял антитрастовое законодательство. А на лицо картельный сговор социальных платформ против Трампа по политическим мотивам. Он кстати не призывал к насильственному свержению власти, не разжигал национальную или религиозную ненависть… Он не преступник!

Мне могут возразить, мол вышеуказанные соцсети – частная собственность и поэтому они могут отказывать в услугах на свое усмотрение определенным людям. Не согласен, ибо это публичные платформы.

Демократическое государство, которым официально считается США, должно применять жесткие санкции к тем, кто вводит вопреки закону цензуру. Она вводится только в условиях или чрезвычайного, или военного положения по решению парламента.

Трамп – первый узник цифрового ГУЛАГа. Очень-очень-очень опасно для свободы слова в мире.