Трамп официально объявил, что идет на президентские выборы в США: что он говорил об Украине и России

Бывший лидер США Дональд Трамп принял номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии. Это произошло 18 июля на съезде политсилы в городе Милуоки (штат Висконсин), где он выступил впервые после покушения на него на прошлой неделе.

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В своем спиче экс-президент, который может получить судимость, уже не в первый раз пообещал "изменить ситуацию" с войной в Украине, если выиграет на выборах 5 ноября. OBOZ.UA решил напомнить, что еще довольно скандальный американский политик говорил о нашем государстве и агрессоре России, которая на нас напала.

Трамп – об окончании войны: "Я за 24 часа достигну мира в Украине"

В марте прошлого года 45-й президент США заявил, что добился бы мира в Украине за сутки. Он прямо признался: для этого отдал бы российскому диктатору Владимиру Путину оккупированные украинские территории.

Трамп напомнил, как при предыдущих президентах США Россия оккупировала части Грузии и Украины, а при президентстве Байдена якобы вообще получила "шведский стол".

"А при Трампе Россия ничего не захватила. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы Россия что-то захватила. Вы же знаете, что в Украине есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", – высказался одиозный политик.

Некоторые СМИ тогда обратили внимание, что в телевизионных передачах из этого интервью Трампа были вырезаны отрывки с его предложениями позволить РФ захватить часть территории Украины.

Примечательно, что республиканец неоднократно озвучивал циничные заявления на эту тему. В том же 2023-м он говорил, что Киев "должен отдать" часть территории Кремлю, чтобы война прекратилась. Также повторил, что США должны стать посредником "в мирном урегулировании" войны между Россией и Украиной путем переговоров.

Трамп – о санкциях в отношении РФ: "Я говорил Путину никогда не лезть в Украину"

На днях республиканец допустил смягчение санкций против России в рамках своего "мирного плана" для Украины. Он напомнил, что был в хороших отношениях с российским диктатором, а также обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы "заставил Россию и Китай жениться".

"Нам никогда не угрожала война. Он (Путин. – Ред.) никогда бы не влез в Украину. Я сказал: никогда, никогда не лезь в Украину", – уверял Трамп.

А на дебатах с Байденом в этом месяце политик заявил, что "Украина не выиграет войну" против России, поскольку Путин не собирается останавливаться. И еще раз он утверждал, мол, российско-украинская война не началась бы, будь он лидером США.

Ранее же в Украине ему напомнили, что при своей президентской каденции он имел возможность остановить войну "за 24 часа" или за сколько-нибудь, ведь к тому времени Россия уже оккупировала часть украинских территорий.

Трамп – о мире во всем мире: "Настало время перемен"

Наконец, во время съезда республиканцев в Милуоки накануне политик снова вспомнил о войне в Украине и пообещал "изменить ситуацию", с которой якобы не справится администрация нынешнего лидера Джо Байдена. Его речь в прямом эфире с украинским переводом можно посмотреть по ссылке.

По словам политика, мир находится на пороге Третьей мировой войны, которая будет страшной из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.

"Это оружие уничтожающее. Пришло время перемен", – заметил Трамп, добавив: "Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, учитывая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, будь я президентом".

Как именно собирается бороться с этим, Трамп не объяснил. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что республиканец, надеющийся снова возглавить США, должен наконец раскрыть его голословный план по "скорому прекращению войны", если он вообще его имеет.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Politico недавно писало, что Дональд Трамп ведет переговоры с диктатором РФ Путиным о том, какую часть украинской территории может оставить за собой Москва. На это указали два экс-чиновника национальной безопасности политика.

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