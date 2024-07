22 июля в эксклюзивном интервью New York Post Трамп сказал: "There are two words to describe Kamala Harris: vicious and dumb. It’s a bad combination".

Чаще всего я видел перевод типа: "Есть два слова, чтобы описать Камалу Харрис: злая и тупая. Это плохая комбинация", хотя более грамотным и удачным мне представляется перевод иной: "Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и глупая. Это плохое сочетание".

По-моему, более жёсткий перевод (слышал на ютубе даже вариант "стерва") загрязняет не столько Харрис, сколько Трампа, при этом именно такой понравился СМИ.

Этот пример хорошо показывает значение оттенков при освещении событий в Соединённых Штатах, когда обычный словесный негатив, особенно — достаточно грубый, можно при желании превратить вообще в площадную брань, — чтобы больше читали и цитировали, благо американская разновидность английского, как, впрочем, и английский вообще, предоставляет тут безграничные возможности.

Вспоминаю анекдот о разговоре у лифта: "— Вам куда? — Down. — Это я, бл*, даун???" — как раз об этом.

Но вернусь к Камале Харрис. Чем больше один широко известный в узких кругах "заслуженный трампист Украины" (харьковчанин, но уже давно калифорниец) поливает её грязью, тем больше я за неё.