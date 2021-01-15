Палата представителей Конгресса США 13 января поддержала проект резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа. Впервые в американской истории одному и тому же главе государства объявили импичмент дважды. Решение поддержали все демократы и 10 республиканцев. – ред.

Вопрос о передаче документов по импичменту Трампа передан в верхнюю Палату Сената. Лидер большинства Макконнелл (Митч Макконнелл – американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки. – ред) заявил, что не будет инициировать внеочередную сессию до инаугурации Байдена. Так или иначе, но Трамп может закончить свою каденцию. Это значит, что процедура по его импичменту будет рассмотрена уже после того, как президентом станет Байден.

По одной из информаций, Макконнелл настолько был разочарован Трампом из-за погромов Капитолия, ведь все они в тот момент находились там и вынуждены были бежать и прятаться по подвалам, что якобы даже обрадовался инициативе демократов по импичменту Трампа.

Чтобы сенатский суд признал Трампа виновным, должно проголосовать 2/3 сенаторов. Но для того, чтобы положить конец его карьеры и не дать ему баллотироваться в президенты еще раз, решение должно принять простое большинство Сената. Вот такая двоякая процедура. Поэтому демократов ждет усиленная работа, чтобы перенять на свою сторону 20+ сенаторов. Так как у них сейчас жесткое отношение к Трампу, не исключено, что голоса "за его импичмент" найдутся.

Но этот вопрос будет рассматриваться Сенатом уже после того, как Байден официально станет президентом США. Верхушка демократов решила, что Байдену нужно дать пару тройку месяцев для формирования правительства, имплементации реформ, а уже потом запускать импичмент Трампа.

Стал ли Трамп позором для США? Для многих да, хотя бы для части республиканцев, которые захотят покинуть партию. На мой взгляд, в Республиканской партии в целом наметился раскол.

Но за Трампа проголосовало 74 млн человек и это огромное количество населения. Мало того, 45% республиканцев считают, что штурм Капитолия был оправдан и это указывает на то, что Трамп остается серьезной политической силой. И очень опасной.

Династия Трампов очень активная и не исключено, что кто-то из них попробует свои силы на следующих выборах. Например, его старший сын Дональд Трамп-младший или даже дочь – Иванка Трамп.

Эпоха Трампа не закончена. У Дональда есть мотивация вредить все последующие 4 года и максимально срывать повестку дня Байдена. Трамп не признает його президентом США, как и много его сторонников. Это очень опасно для американской политической системы, как таковой.

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