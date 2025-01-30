Трамп нанял новых адвокатов и подал апелляцию в деле о подкупе порноактрисы: чего он добивается

Президент США Дональд Трамп будет оспаривать свой приговор по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс. Теперь его интересы будет представлять ведущая юридическая фирма Sullivan & Cromwell.

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Об этом сообщает ABC News. Среди новых юристов Трампа есть сопредседатель фирмы Роберт Дж. Джуффра.

Новые адвокаты в среду, 29 января, подали апелляционную жалобу, заявив о намерении обжаловать приговор Трампа в Апелляционном отделе Первого департамента Нью-Йорка.

"Апелляция президента Дональда Трампа важна для верховенства закона, репутации Нью-Йорка как мирового делового, финансового и юридического центра, а также для самого президента и всех государственных служащих", – заявил Джуффра.

Он добавил, что злоупотребление уголовным правом окружным прокурором Манхеттена в отношении президента Трампа создает опасный прецедент. Адвокаты президента с нетерпением ждут, когда дело будет закрыто в апелляционном порядке.

Такие изменения защитников Трампа произошли после того, как он назначил своих бывших главных адвокатов Тодда Бланша, Эмиля Бове и Джона Зауэра на руководящие должности в Министерстве юстиции.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января суд в Нью-Йорке вынес приговор президенту США Дональду Трампу по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Политика приговорили к "безусловному увольнению" из уважения к институту президентской власти – без тюремного срока или штрафа.

Приговор суда означает, что Трамп останется судимым, но ему не грозит тюремное заключение, штрафы или испытательный срок. Сам республиканец назвал судебное заседание "отвратительным фарсом" и заявил, что будет оспаривать приговор.

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