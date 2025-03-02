Трамп может вывести 20 тысяч военных из стран Евросоюза – WP

В Европе все больше растет обеспокоенность возможными решениями Дональда Трампа по сокращению военного присутствия США на континенте. Если это произойдет, американский президент может вывести до 20 000 своих военных, что значительно изменит баланс сил в регионе.

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Усиление разногласий между администрацией Трампа и европейскими партнерами повышает неопределенность будущего военного сотрудничества. Договоры о безопасности, действовавшие со времен Второй мировой войны, могут претерпеть существенные изменения, что заставляет европейские государства искать альтернативные способы защиты. Об этом пишет The Washington Post.

Европейские чиновники опасаются, что сокращение военного присутствия США может происходить разными темпами – от постепенного вывода части войск до масштабного уменьшения контингента.

Прежде всего, лидеры стран Европы хотят убедиться, что если какое-нибудь сокращение все-таки произойдет, оно не будет результатом переговоров Вашингтона с Москвой.

Трампа по сближению с Россией усилила опасения, что США могут согласиться на требования Кремля по сокращению присутствия НАТО в Восточной Европе. Это создает риск, что граничащие с Россией страны останутся без надлежащей защиты еще до того, как европейские государства успеют укрепить собственную оборону.

"Это то, что они подразумевают, когда ничего не говорят о европейской безопасности без европейцев в зале", — сказала бывшый чиновник НАТО Камиль Гранд, которая сейчас работает в Европейском совете по международным отношениям.

Сам Трамп отверг идею вывода всех войск США из Европы в рамках соглашения с президентом России Владимиром Путиным.

"Я не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого делать", — ответил он, когда его спросили, рассматривает ли он возможность полного отступления. "Но этот вопрос действительно никогда не возникает".

Хотя сейчас кажется маловероятным, что Путин сможет вытеснить НАТО из Восточной Европы, некоторые европейские чиновники призывают готовиться к такому развитию событий и не исключать такой возможности.

По словам чиновников, многие союзники по НАТО после встречи с министром обороны Питом Хегсетом в прошлом месяце обеспокоились, что США могут вывести тысячи войск из Европы в ближайшие годы. Хегсет отметил, что европейские страны должны готовиться к пересмотру и возможному сокращению количества американских войск, поскольку Штаты меняют свои приоритеты и ожидают, что европейцы примут больше ответственности за собственную безопасность.

Несмотря на заверения команды Трампа, что США не планируют в ближайшее время выходить из международных соглашений, его непредсказуемые действия, в частности, недавний конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, лишь усугубили неуверенность европейцев в его будущих решениях. В этой сложной ситуации союзники США вынуждены искать баланс: они пытаются сохранить с ним хорошие отношения, готовясь к возможному сценарию, в котором Америка станет менее надежным партнером или даже будет действовать враждебно.

Европейские страны пытаются укрепить свои армии, находят миллиарды евро на обновление военной техники и модернизацию своих арсеналов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил еще один фактор в эту дискуссию: критикуя европейских лидеров за их политику по ультраправым, он также намекнул, что будущее американских войск в Европе может зависеть от внутренней политики этих стран, то есть безопасность Европы может зависеть от взглядов США относительно европейских законов, технологий или свободы слова.

"Сегодня в Германии находятся тысячи и тысячи американских военных. Вы думаете, что американские налогоплательщики будут терпеть это, если вас бросят в тюрьму в Германии за публикацию злых твитов? Конечно, нет", – сказал Вэнс в прошлом месяце.

Германия имеет более 35 000 американских военных, больше всего среди европейских стран.

Один европейский дипломат заявил, что Соединенные Штаты "ни в коем случае не будут отдавать приказ о значительном выводе своих войск, поскольку Вашингтону также важно сохранять свое влияние здесь". Другой дипломат добавил, что европейцы должны все равно готовиться к худшему сценарию.

Они подчеркивают, что широкое военное присутствие США в Европе имеет гораздо большее значение, чем просто защита континента. Это также часть стратегии демонстрации американской силы и удовлетворения интересов США. Авиабаза Рамштайн в Германии, являющаяся важным военным центром США в Европе, неоднократно использовалась для операций далеко за пределами Европы.

Еще до прихода Трампа на второй срок президентства администрация США предупреждала европейцев, что приоритеты будут смещаться, в частности, в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Однако европейские лидеры оказались недостаточно подготовлены и не понимали, что изменения могут произойти быстрее, чем ожидалось. Некоторые надеются, что сможет убедить администрацию США, что любые планы по выводу войск должны учитывать время для подготовки и восполнения пробелов.

Три европейских дипломата заявили, что ожидают вывода 20 000 американских военных, которых администрация Джо Байдена направила в начале войны в Украину.

"Не удивлюсь, если в какой-то момент эти войска вернутся на свои базы в США", — сказал один из дипломатов НАТО, отметив, что дополнительных военных направили в условиях чрезвычайного планирования, поэтому их вывод будет означать "возвращение к нормальной жизни".

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон начал разработку планов по полному выводу американских войск из Сирии. Министерство обороны готовит варианты вывода контингента в течение 30, 60 или 90 дней.

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