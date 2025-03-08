Трамп может перебросить 35 тыс. военных США из Германии в Венгрию – The Telegraph

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передислокации американских военных из Германии в Восточную Европу. Одним из вариантов является Венгрия, поддерживающая тесные связи с Россией.

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Речь идет о 35 тысячах американских военных, которые сейчас дислоцируются в ФРГ. Если это решение будет принято, оно может существенно усугубить отношения между США и Европой. Об этом сообщает The Telegraph. со ссылкой на источники, близкие к администрации.

Президент неоднократно предупреждавший, что Европа должна усилить свою обороноспособность, все больше разочаровывается тем, что континент "стремится к войне".

В общей сложности за пределами Соединенных Штатов дислоцировано около 160 000 военнослужащих, значительная часть которых находится в Германии. Вывод такого контингента существенно повлияет на военный баланс в Европе.

"Трамп разгневан тем, что они [Европа], кажется, настаивают на войне", — сообщил источник, близкий к Белому дому.

Пока официальных заявлений об изменении военной дислокации не было. Однако представитель национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил, что передислокация войск является одним из вариантов, которые рассматривает американское руководство.

"Хотя никаких конкретных заявлений не запланировано, американские военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам нашим интересам", – сказал он.

Издание отмечает, что Трамп рассматривает возможность перебазирования некоторых войск США в Европе, чтобы они сосредоточились вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону, чтобы достичь целевых показателей ВВП.

Президент США неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не достигли текущей цели в 2% расходов, утверждая, что эта разница ложится несправедливым бременем на Америку. По его словам, Штаты могут не защищать союзников по НАТО, не достигающих целевых показателей расходов в рамках масштабного изменения альянса.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп сказал: "Когда я приехал в НАТО, когда у меня была первая встреча, я заметил, что люди вообще не платят по счетам, и я сказал, что должен подождать до второй встречи. И я сделал. Я вспомнил об этом и сказал: "Если вы не заплатите по счетам, мы не будем принимать участия". Мы не будем вас защищать".

В первый президентский срок Трамп уже инициировал вывод 12 000 военных из Германии, где США имели несколько крупных военных объектов, в частности авиабазу Рамштайн, штаб-квартиру Европейского командования США, но этот шаг заблокировал Джо Байден после прихода к власти. Сейчас, на фоне возможных изменений в Вашингтоне, эта идея снова набирает обороты.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, имеющий тесные контакты с Россией и неоднократно критиковавший санкции ЕС против Москвы, наложил вето на обязательство по усилению помощи Украине, которое поддержали все другие страны-члены ЕС. Это решение было принято во время экстренного саммита в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, также Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину.

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