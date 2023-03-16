Тормозит процесс: Францию обвинили в подрыве плана ЕС по поставке боеприпасов Украине – СМИ

Франция якобы тормозит Евросоюз в поставках боеприпасов Украине по программе совместной закупки вооружений на 2 млрд евро, потому что требует, чтобы БК производились внутри блока. Это касается новой схемы, предполагающей закупку 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм для усиления поставок Киеву и пополнения истощенных национальных арсеналов.

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О позиции Франции 15 марта написало издание The Telegraph со ссылкой на европейские источники. Мол, Париж хочет, чтобы доступ к контрактам имели только оборонные компании, базирующиеся в ЕС. Критики такого требования считают, что производственные мощности других стран помогут сделать процесс более оперативным, а требование Франции замедлит поддержку Сил обороны Украины.

Один из дипломатов, который беседовал с журналистами, сказал, что несогласие с Парижем высказали многие страны Европы.

"Если мы хотим действовать немедленно – а это необходимо – очень важно допустить к схеме компании из стран, не входящих в ЕС", – заявил аноним.

По неподтвержденным данным The Telegraph, требование Франции поддержали Греция и Кипр – чтобы не допускать к участию в тендерах на получение контрактов турецкие фирмы.

Единственной страной, не входящей в ЕС, которой могут разрешить производить боеприпасы для этой схемы, может стать Норвегия, поскольку она является членом Европейского оборонного агентства, которое будет координировать закупки.

Окончательное соглашение должно быть подписано уже в этом месяце на саммите в Брюсселе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наша страна нуждается в системах противовоздушной обороны и боеприпасах. В МО поддерживают инициативу коллег о необходимости поставок 1 млн 155-мм артснарядов.

– Военно-политическое руководство Украины просило у стран Европейского Союза поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов, заявило ранее издание Financial Times.

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