25 мая министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соглашение о порядке размещения российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси. Белорусский правитель Александр Лукашенко довольно отметил, что ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси.

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При цьому спостерігачі ніяк не можуть зрозуміти, навіщо Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку це знадобилося. Адже не має жодного значення, де розміщено ядерну зброю – у Бєлгородській області Росії або, наприклад, у Могилевській у Білорусі. І відповідальність за її застосування у будь-якому разі буде на президенті Росії, а не на керівнику Білорусі.

Однак Путін, як і раніше, живе ідеєю Радянського Союзу. Комуністичної імперії немає на політичній карті світу вже понад три десятиліття, а російський лідер все ще прагне, щоб його країна мала всі можливості СРСР. У тому числі і можливість розміщувати ядерну зброю за межами власної території.

Путінське президентство фактично присвячене "поверненню" до СРСР

"Росія зараз розміщує боєголовки за межами своїх кордонів – порушуючи табу, дотримуване всіма ядерними державами. Єдиний відомий прецедент – той, що спричинив Карибську кризу 1962 року", – зазначає італійське видання La Repubblica.

Проте відмінність є – і важлива. Карибська криза розгорталася безпосередньо біля кордонів Сполучених Штатів і справді могла призвести до Третьої світової війни. Що ж до нинішнього рішення Путіна, воно ніяк не позначиться на безпеці США чи будь-якої іншої ядерної держави. Це – поза, а не вчинок. Ще одне порушення правил, які мали гарантувати безпеку у світі.

Втім, і цьому дивуватися не доводиться. Все путінське президентство фактично присвячене "поверненню до Радянського Союзу". Російський президент ще два десятиліття тому розпочав з ліквідації свободи медіа та підпорядкування Кремлю парламенту та судової системи. Потім головним завданням російської влади стала "інтеграція" колишніх радянських республік. Саме впевненість у тому, що ці республіки "не заслуговують на право бути справжніми державами", заперечення самого факту їхнього існування призвело, з рештою, до нападу на Україну в 2014 році та спроби анексії її територій.

Залякати Україну і Захід у Путіна не виходить

При цьому ядерна загроза завжди залишалася важливою частиною путінської риторики та прагненням залякати Україну і Захід.

"Страх і є найпотужнішою зброєю Путіна – оскільки його армія не може просунутися в Україні. Якщо Захід продовжить постачання зброї, Росії загрожують і подальші поразки. Водночас, всі експерти єдині в тому, що з військової точки зору застосування ядерної зброї не має абсолютно ніякого сенсу. Що дало б скидання атомної бомби на Бахмут чи якусь іншу ділянку фронту? Власні солдати стали б такою самою мішенню, як і солдати противника. Ні, фактично розміщення ядерної зброї у Білорусі нічого не змінює у ситуації з погляду загрози. Якби Путін хотів застосувати ядерну зброю, він би вже давно наказав зробити це", – зазначає коментатор видання Berliner Morgenpost.

А оскільки залякати не виходить, залишається збільшити "площу проживання" ядерної зброї. При цьому ані Путіна, ані Лукашенка, схоже, не цікавить те, що вони розміщують смертоносний арсенал у країні, яка серйозно постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС і вже тому завжди повинна була б залишатися державою без ядерної зброї. Коли торгуєш страхом, забуваєш і про моральність, і про національну пам'ять.