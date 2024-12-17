Только на суде, как приспешники агрессора: в МИД ответили на желание Беларуси участвовать в урегулировании войны в Украине

В Украине отреагировали на заявление представителя МИД Беларуси Юрия Амбразевича, потребовавшего, чтобы завершение войны в Украине учитывало и интересы Минска. В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что россияне использовали белорусскую территорию для полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

Поэтому, подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, белорусские чиновники могут претендовать не на "место за столом мирных переговоров", а на справедливый судебный процесс за преступление агрессии против Украины. Его заявление опубликовали на сайте министерства в понедельник, 16 декабря.

Тихий отметил, что единственным источником реальных угроз безопасности для Беларуси является Россия, которая использовала территорию своего союзника для вооруженной агрессии против Украины.

"Все, на что имеют право претендовать белорусские чиновники, это справедливое рассмотрение в рамках процесса по привлечению агрессора и его приспешников к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины", – заявил дипломат.

Отметим, что Амбразевич выдал, что РБ "как никто другой", заинтересована в мирном решении войны в Украине, якобы из-за угрозы для своих границ. Кроме того, он заявил, что Минск якобы "изначально прилагал миротворческие усилия для предотвращения эскалации конфликта", поэтому претендует на место за столом мирных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МИД Украины призвали Венгрию прекратить "аморальные манипуляции" на теме мира и воздержаться от "миротворческих" звонков в Москву. После них оккупанты направляют на украинские города ракеты и дроны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!