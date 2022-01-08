Анонимный источник из Ақ Орды (чиновник "корпуса - А") сливает парадоксальную и противоречивую информацию.

Всё напоминает апокалиптическую картину последних дней "третьего рейха", когда бесноватый фюрер готовился к суициду.

Казахская Революция 2022 близится к Роковому Финалу.

Итак все по пунктам:

1. Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию.

2. Воинственные заявления типа: "Будем расстреливать террористов без предупреждения!", - вложенные московскими спичрайтерами в ботоксные уста Касымжомарта Токаева, на деле оказались беспочвенными и невыполнимыми.

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3. Нелигитимный "президент" и государственный изменник Касымжомарт Кемелевич Токаев НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ и РЕСУРСОВ.

4. Войска и полицейские Казахстана НЕ В СОСТОЯНИИ обеспечить правопорядок и поддерживать конституционный строй, по одной простой причине:

ОНИ НЕ ИМЕЮТ БОЕВОГО ОРУЖИЯ.

Во всяком случае, отсутствуют боевые заряды.

Эта абсурдная ситуация сложилась потому что Касымжомарт Токаев НЕ ДОВЕРЯЕТ КАЗАХСКОЙ АРМИИ И ОРГАНАМ ПРАВОПОРЯДКА.

Нелигитимный президент и изменник Родины Касымжомарт Токаев боится, что казахские полицейские и солдаты со своим оружием перейдут на сторону Восставших.

5. Парализующее волю чувство ИЗМЕНЫ охватило Токаева и всю Ақ Орду.

6. Наблюдая такую пораженческую ситуацию, пока ещё немногочисленные (не более 3000 штыков на всю обширную страну) "миротворцы ОДКБ", заняли выжидательную позицию, ограничившись охраной стратегических объектов.

Хотя даже в такой "вегатарианской" ситуации они понесли ощутимые потери от действий мобильных отрядов мятежников, которые прибегли к партизанской тактике.

Согласно сложившемуся положению дел, оккупанты пока формально вынуждены следовать "мандату миротворцев"

7. Нурсултан Назарбаев находится в Дубаях, посылая приказы и указания Токаеву, пребывая в иллюзиях что они будут выполняться.

Но все саботируют и игнорят безвольного и деморализованного Токаева.

8. Обстановка в Мангыстауской области, Западный Регион.

В городах Жаңаөзен, Ақтау, а также в ряде других населённых пунктов, боеспособные части Вооружённых Сил Казахстана перешли на сторону Народа и передали все свои арсеналы Силам Самообороны этих населённых пунктов.

По воле Восставших Манғыстауцев публикую их обращение:

"Құрметті қазақ бауырларым !

Тоқаев режимі тәуелсіз елімізді Путин мен ФСБ-ға сатып берді!

Тоқаев – Алматыдағы және басқа қалалардағы бауырларымыздың қанын төккен ресейлік қылмыскер, нағыз жазалаушы!

Туған қазақ жеріне орыс, белорус, армян оккупанттерін әкелді!

Қазір ақпараттық соғыс жүріп жатыр!

Батыс Қазақстан халқы көшелерден кетіп, берілді дегенге - сенбеңіз.

Бұл өтірік!

Соңғы мәліметтерге қарағанда,

Жаңаөзен мен Ақтау халқы қаруланып, Тоқаевтын ресейлік оккупанттарды жазалау үшін күтіп отыр.

Оларды қорғасын және жарылған гранаталармен күтуп отыр!

Маңғыстау өзін соңына дейін қорғайды!

Тоқаев пен Путиннің орыс оккупанттары Маңғышлақ даласынан өз молаларын табады!

Қазақтын даласы кен!

Тозаққа қош келдіңіз!"

"Дорогие казахи!

Режим Токаева сдал нашу независимую страну Путину и ФСБ!

Токаев - прорусский преступник и палач, который проливает кровь наших братьев и сестер в Алматы и др. городах!

Он ввел русских, белорусских и армянских интервентов на нашу родную казахскую землю!

Сейчас идет информационная война!

Не верьте, что народ запада Казахстана ушел с улиц и сдался.

Это ложь!

По последней информации, народ Жанаозена и Актау вооружен и ждет прибытия токаевских русских карателей.

Ждет их встретить градом свинца и разрывом гранат!

Мангыстау будет обороняться до последнего!

Русские оккупанты Токаева-Путина найдут себе могилу в степях Мангышлака!

Степь большая!

Добро пожаловать в ад!"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Призвав иностранные войска в Казахстан, идиот Токаев поставил Путло перед адским выбором - либо масштабно оккупировать страну, ввязавшись в затяжную партизанскую войну...

Организация "северо-казахстанских русских республик" не в счёт...

...либо начать "вывод войск", бросив Токаева на растерзание ...

P.S:

Похоже завтра Народ Казахстана проснется Победителем...

Либо ВОЙНА и ссср 2.