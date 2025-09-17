Видео дня
Блог | Тише будь! или Где у Трампа малиновый пиджак?
Тише будь!
Трамп сегодня общался с прессой в связи с визитом в Великобританию.
Журналист:
— Должен ли действующий президент столь активно заниматься бизнесом?
Трамп:
— А я и не занимаюсь, это всё дети делают. А ты откуда?
— Австралийская телевизионная корпорация.
— Ты сейчас очень вредишь Австралии. А они хотят со мной поладить. Твой лидер скоро приедет ко мне, я ему всё расскажу: ты задаёшь плохой тон.
— Извините, если ОАЭ заключат сделку, что вы хотите от них получить?
— Тише будь.
А вы удивляетесь, что он с Путиным снюхался? Это же типичная манера общения и сленг российских братков 90-х. Где у него малиновый пиджак? Пусть Путин ему свой старый пришлёт.
