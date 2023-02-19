'Тихо надеялись': Дуда заявил, что вторжение РФ в Украину было неотвратимым

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что год назад все западные страны, наблюдавшие за тем, как Россия накапливает свои войска у границ с Украиной, все же надеялись, что полномасштабного вторжения не произойдет. Однако уже тогда он сам понимал, что кровопролитная война неизбежна.

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Об этом глава государства рассказал в интервью, которое транслировал национальный телемарафон UA Разом. В преддверии годовщины вторжения российских оккупантов в Украину Дуда вспомнил о событиях, которые этому предшествовали.

"Уже к середине февраля на границе накануне вторжения число военных превышало 150 тыс. и приближалось к 200 тыс. Поэтому определенная форма агрессии, в том числе полномасштабное вторжение, к сожалению, была ожидаема. При этом у всех где-то была тихая надежда, что Россия не совершит эту атаку", – пояснил он.

Дуда подчеркнул, что европейские лидеры открыто и кулуарно вели беседы с Путиным, чтобы предотвратить начало войны. Однако сам он прекрасно осознавал, что шансы избежать кровопролития ничтожны.

"Я осознал степень российского империализма, еще когда Москва начала вторжение в Грузию, а затем в 2014 году под прикрытием сепаратистов начала агрессию против Украины", – указал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дуда считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на планах захватить Украину. Вероятно, в Кремле могут задумывать агрессию и против других государств.

При этом европейский лидер подчеркнул, что в случае прямого нападения России на Польшу военизированный ответ последует немедленно. Это – следствие членства в Североатлантическом альянсе.

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