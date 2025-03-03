Tesla оказалась в центре протестов: активисты пикетируют салоны из-за роли Маска в реформах Трампа. Фото

Tesla оказалась в центре протестов: в более чем 50 салонах по всей территории США пикетируют активисты. Соответствующие действия проводятся против роли гендиректора Илона Маска в сокращении правительственных учреждений в рамках так называемого Департамента эффективности правительства, основанного американским лидером Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает CCN. Протесты являются частью движения "Tesla Takedown", которая пытается побуждать "заинтересованных сторон" продать Tesla, сбросить свои акции и присоединиться к пикетам.

По словам одного из главных организаторов движения, Алекса Винтера, данный протест нужен, чтобы вынудить акционеров Tesla проголосовать за вотум недоверия Маску.

Первый протест в рамках кампании "Tesla Takedown" состоялся 15 февраля после того, как Винтер пообщался с социологом и профессором Бостонского университета Джоаном Донованом, предложив организовать акцию против Tesla через Bluesky – альтернативу X Маска. По словам Винтера, движение "Tesla Takedown" набирает обороты во всем мире.

"В пятницу в Барселоне прошла акция протеста, а на эти выходные в Лондоне запланированы три акции протеста; Лиссабон, Португалия; и Рейкьявик, Исландия... Мы предоставили людям простой способ протестовать в очень тяжелое время", – сказал он.

Винтер также отметил, что протесты имели разнообразный масштаб, а одни из самых больших демонстраций прошли в Бостоне, Портленде, а также в штатах Калифорния и Флорида. В субботу в Тусоне, штат Аризона, с плакатами собралось около 1000 участников.

В Вашингтоне, округ Колумбия, количество демонстрантов, появившееся возле демонстрационного зала в районе Джорджтауна, выросло с двух примерно до 20 в час. Во время митинга звучали призывы "Илон Маск должен уходить", а водители сигналили в знак поддержки.

"Акции Tesla падают, и мы хотим, чтобы это продолжалось, и мы хотим, чтобы Маск пострадал. Мы также надеемся, что Конгресс отрастит позвоночник и сделает то, для чего они избраны", – сказала пенсионерка из Вашингтона, округ Колумбия, Донна Пауэлл, она добавила, что это ее 20 участие против администрации Трампа и Маска.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года продажи автомобилей Tesla в Европе снизились сразу на 45%. В то же время, общие продажи электромобилей в регионе выросли на 37%. По словам аналитиков, одной из причин падения Tesla есть политическая активность гендиректора компании Илона Маска.

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