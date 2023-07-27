'Терроризируют мир': британский юрист назвал 'вагнеровцев' монстром, угрожающим всем странам

Наемников российской ЧВК "Вагнер" уже называют монстрами и угрозой всему миру. Эксперты считают, что представители этой группировки терроризируют мир.

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Об этом заявил британский юрист, изучивший деятельность ЧВК, Джейсон Макью. По его словам, Комитет по иностранным делам палаты общин опубликовал отчет, раскрывающий факты деятельности группы "Вагнера" по всему миру (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В нем идет речь идет о 17 странах, более 50 юридических и физических лицах, в отношении которых США, Великобритания и ЕС должны ввести санкции. Также в отчете говорится о дипломатических и денежных последствиях для государств, которые сотрудничают с частной армией "Вагнер" Евгения Пригожина, если еще можно так ее именовать.

Макью призывает правительство Великобритании немедленно запретить "вагнеровцев" как террористическую организацию.

"Они терроризируют весь мир. Это новая форма террора. И мы должны здесь бороться не только за Украину, но и и за нас. Чтобы нас защитить от этого монстра", – заявил юрист.

По его словам, отчет очень важный, потому что его рекомендации, которые заключаются в необходимости введения множества новых санкций, для того, чтобы усложнить жизнь всех, кто использует или спонсирует ЧВК.

Он выразил уверенность, что Британия все-таки признает ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники ЧВК "Вагнер" берут отпуска и массово уезжают из Беларуси. Некоторые уходят в запой прямо на вокзалах.