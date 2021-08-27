Сейчас много пишут об Афганистане, поскольку сегодня идут уточнения по количеству жертв вчерашнего теракта и их количество продолжает расти. В связи с этим хотелось бы добавить два штриха, о котором либо никто не пишет, либо о другом, о чем пишут в прессе, которая до нас не доходит. Первый штрих связан с тем, кому задавать вопрос о том, почему все там происходит именно таким образом и сейчас? На самом деле это – ключевой вопрос, поскольку ни Байдену, ни даже Трампу, его нет смысла задавать вообще, поскольку они получили эту проблему как наследие двух предыдущих президентов – Барака Обамы и Джорджа Буша Младшего. А последним двум президентам, пришлось лишь принимать решение о выводе.

Ведь по большому счету, ушедшее афганское правительство успешно паразитировало на присутствии американских войск и за 20 лет не смогло наработать собственных устойчивых государственных институтов, которые могли бы обеспечивать самостоятельное существование. Насколько можно понять, в этом направлении даже ничего не предпринималось, а раз так, то выход войск США привел бы к тому же самому, реши американцы выйти оттуда в 2015 или 2025 году. А вот первые два президента, как раз и должны отвечать на вопрос: "Почему?"

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Президент Буш должен был ответить на этот вопрос сразу после уничтожения Усамы бен Ладена. Как оказалось, большую часть времени, после теракта 2001 года, он находился не в Афганистане или Ираке, куда были введены войска, а в Пакистане, с которым США имеют более или менее нормальные отношения. Вопрос был простым, что делали войска в странах где Усамы не было, и почему не были развернуты небольшие силы в стране, где он был?

Сейчас можно долго рассуждать о том, что какое-то время он был в пещерном массиве Тора-Бора, на юго-западе Афганистана, но отработать по нему бомбами можно было и без оккупации Афганистана, а об Ираке даже и говорить нечего. Но таких вопросов не возникло и ровно через 10 лет его логово было обнаружено и сам он – уничтожен. С большой долей вероятности можно говорить о том, что тогда, в 2011 году, встал вопрос о завершении военной операции в Ираке и Афганистане и очевидно, что было принято решение о ее продолжении.

Было бы очень интересно посмотреть на те аргументы, которые легли в основу решения о продолжении операции еще на 10 лет. Ведь у каждой операции должна быть ясная цель и ее достижение должно вести к окончанию мероприятий. Формально, после уничтожения Усамы, цель операции была достигнута, а раз войска не ушли, то была поставлена какая-то другая. Вот ее-то и хотелось бы узнать. Но в открытых источниках, речь шла о продолжении все той же самой операции, которая была развернута для уничтожения верхушки Аль-Каиды что уже не соответствовало действительности.

По-хорошему, руководство США должно было предупредить "принимающие стороны" о том, что они начинают выход как из Ирака, так и из Афганистана и возможно, надо было разработать план выхода, с постепенной передачей контроля местным властям. Это было бы понятно всем и не вызывало бы вопросов. Насколько выход оказался бы удачным – другой вопрос, но выходить можно было го, два, три, сколько нужно для того, чтобы местная власть твердо встала на ноги.

И этого тоже не было сделано, а в итоге – выход происходит быстро и как выяснилось, вся светская власть держалась только на деньгах и военных из США и их союзников. Очевидно, что никакого иного результата, при условии давления талибов, быть просто не могло. Население отказалось останавливать мракобесный талибан и теперь винит американцев в том, что они их не защитили. Но 20 лет американцы это как раз и делали, так сколько еще их надо было защищать для того, чтобы они созрели до самостоятельности? Еще 20? Два раза по 20? Сколько?

А второй штрих продемонстрировала маленькая Литва. Понятно, что она там большой погоды не делала, но до последнего у нее там был небольшой военный контингент. Судя по всему, он довольно неплохо там себя чувствовал и не вызывал раздражения у местных жителей. Так вот, именно вчера, еще до теракта, из Кабула на Вильнюс ушел последний борт, который эвакуировал литовских военных. Они ушли организованно и четко.

Более того, планируя свой уход, они провели собеседование с теми специалистами, в основном переводчиками, которые работали на их контингент и выяснили, что 34 человека с семьями, хотели бы эвакуироваться со своими литовскими работодателями. Заранее списки были поданы в Литву и там подготовили все для того, чтобы принять их в качестве беженцев, с возможностью дальнейшей натурализации. А потом – был составлен график эвакуации всех 176 афганцев. Последний борт, ушедший на Вильнюс, взял 26 афганских переводчиков, которые ушли вместе с последними литовскими солдатами. Вот такой эвакуации мы бы поставили наивысшую оценку и считали бы образцовой.

Наверное до 31 августа будут еще какие-то события, достойные описания, но в любом случае, окончание Афганской эпопеи, выглядит логичным и давно перезревшим шагом. Из нее надо сделать вывод о том, что все надо делать вовремя, поскольку любая ошибка в расчетах, оплачивается человеческими жизнями.

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