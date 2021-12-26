Талибы распустили ЦИК и ряд министерств: не видят смысла в их работе

Талибы в Афганистане распустили Независимую избирательную комиссию (НИК), созданную при прежнем режиме для организации выборов. Они посчитали ее функционирование ненужным.

Об этом 25 декабря в комментарии AFP сообщил заместитель пресс-секретаря талибов Билал Карим. Помимо НИК, на этой неделе талибы также приказали распустить Комиссию по жалобам на выборы (КЖВ) и два министерства – по делам мира и по делам парламента.

"На данный момент нам не нужно, чтобы эти два министерства и комиссии существовали и функционировали. Если возникнет необходимость, Исламский эмират (так талибы называют свой режим – ред.) может восстановить их", – сказал представитель исламского режима.

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Отметим, что НИК была создана в 2006 году для наблюдении за выборами, в связи с чем ее сотрудники регулярно подвергались нападениям талибов.

"Если этой организации не будет, я на 100% уверен, что проблемы Афганистана никогда не будут решены, потому что не будет выборов", – сказал экс-глава НИК в комментарии изданию. Он осудил решение, "принятое в спешке".

Другой высокопоставленный чиновник прежнего режима Халим Фидаи сказал, что это решение показывает, что "талибы не изменились и не верят в демократию".

"Они берут власть пулями, а не избирательными урнами", – добавил он.

Напомним, исламистское движение "Талибан" издало указ, который направлен на защиту прав женщин. Это случилось спустя 3,5 месяца после захвата власти в Афганистане. В документе говорится, что женщина "не собственность, а благородный и свободный человек". Правда учтены далеко не все права, в частности на обучение и работу.

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