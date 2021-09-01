Талибы провели первые официальные переговоры на международном уровне

Впервые после захвата власти в Афганистане представители радикальной группировки "Талибан" провели переговоры с иностранным посланником на официальном уровне. По просьбе талибов посол Индии в Катаре Дипак Миттал встретился с Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаем, главой политического офиса исламистской организации в Дохе.

Первый дипломатический контакт между индийскими официальными лицами и руководством "Талибана" 31 августа подтвердило Министерство иностранных дел Индии, передает Reuters. Обсуждались вопросы безопасности.

Так, в правительстве страны отчитались, что переговоры "были сосредоточены" на безопасности и скорейшем возвращении граждан Индии, оказавшихся в Афганистане.

Миттал, как заявили в министерстве, ясно дал понять, что "земля Афганистана не должна использоваться для антииндийской деятельности".

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"Талибан" при этом утверждает: якобы вопросы, которые интересуют Индию, "будут положительно рассмотрены".

Журналисты указали, что Индия первый раз подтвердила официальный контакт с талибами после того, как 15 августа власти Кабула пали.

Ранее позиция Индии заключалась в том, что она ведет переговоры с "важными заинтересованными сторонами в Афганистане". Правительство не признавало и не отрицало, что официальные лица страны проводили какие-либо встречи с высокопоставленными представителями "Талибана".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 30 августа стало известно, что в Афганистан вернулся Амин аль Хак, соратник и бывший руководитель личной охраны террориста и лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Предварительно, он прибыл на территорию страны буквально за несколько часов до окончательного вывода западных военных.