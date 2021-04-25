Так вон оно че, Михалыч...

Некоторые издания сейчас пишут якобы со слов источников из окружения Путина - что возможность потрусить оружием у границы Украины для РФ было тактической победой. Почему?

- Байден первый позвонил;

- Байден увидел всю "русскую рать" (т.е. "мощь");

- Байден хотел задвинуть Россию взад, считая единственным соперником Китай. Но не-е-е-е! Россия показала, что она, а не Китай - соперник Америки.

Наверное, пора открывать шампанское, да? Не мне - россиянам.

В ответ на эти "тактические победы" задам мои скромные бандеровские вопросы:

- так унижаться перед Байденом и ждать у телефона, как брошенная баба - это по-российски, да?

- увидеть "русскую мощь" и испытать ее в деле, в бою - это, кажется, совсем разные вещи. Не все те, кто показывает размер - могут. Такие извращенцы в мои студенческие годы стояли недалеко от ВУЗов, в кустах. Ну - пытались показать что-то прохожим, и это было, видимо, все, на что у них хватало фантазии.

- ставить перед собой цель что-то доказать Америке, но не ставить цель сделать свою страну успешной, а жизнь своих собственных граждан благополучной - вот это и все? Цель создания российской армии - что-то доказать США? Цель имитации любой политической деятельности - что-то доказать США? Цель существования России - что-то доказать США?

Тактическая победа, говорите?

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