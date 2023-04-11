''Так вы же Авдеевку взять не можете'': Россия пригрозила Молдове ''потерей суверенитета'' и была высмеяна в сети

Российское министерство иностранных дел пригрозило Молдове из-за стремления страны сотрудничать с НАТО. "Дипломаты" заявили, мол, сближение с Альянсом "чревато потерей суверенитета", и напомнили о войне в Украине, но были высмеяны пользователями сети за "игру мышцами".

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Представитель МИД России Мария Захарова выдала, что Запад якобы "продолжает неоколониальные традиции, не учитывающие как внутриполитические особенности государств, так и многовековые устоявшиеся связи со своими соседями". Война России против Украины, с ее слов, "во многом спровоцирована" политикой НАТО.

"Попытки втянуть Молдову в Североатлантический блок выглядят особенно цинично на фоне ситуации в Украине, которая была во многом спровоцирована безответственной политикой расширения Альянса", – утверждает говорящая голова МИД РФ.

Она сказала, что Москва уже неоднократно напоминала о том, якобы "различные партнерские форматы по углублению взаимодействия с НАТО служат скорее инструментом для манипулирования".

"Но вы же Авдеевку не можете взять, как вы собираетесь захватывать Молдову?" – спросил в Twitter украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Вот суверенитет она как раз потеряет, если будет слушаться постороннюю страну что и как ей делать", "За своим смотрите – Китай уже наготове", "Как будет на румынском языке – руский военный корабль, иди на***?" – пишут интернет-пользователи под постом пропагандистского агентства в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Молдовы Майя Санду заявила, нейтралитет страны является выбором граждан, от которого власть не может сейчас отказаться. При этом она признала, что на сегодняшний день Молдову фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.

– Санду также подтвердила позицию Молдовы относительно войны РФ против Украины. Политик заявила, что страна "никогда не была и не будет на стороне убийц", она осуждает российскую агрессию с первого дня полномасштабного вторжения.

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