Главная проблема Токаева-Путина в невозможности объяснить минимально логично откуда взялись 20 тыс. боевиков и куда они делись.

А без этого невозможно объяснить зачем вводили войска ОДКБ и в кого они стреляли все прошедшие два дня.

Если единственным "террористом" оказался избитый пианист, то совсем плохи дела у этих позорников...

А тут ещё Токаев не придумал ничего лучше, как заявить, что он не может предъявить ни одного трупа боевика потому, что их из моргов выкрали неизвестные люди...

Значит морги забиты не телами боевиков? А тогда чьими телами забиты алма-атинские и другие морги? Ась? Я наверное что-то не то спрашиваю? Нельзя так спрашивать, да?

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