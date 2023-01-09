Таиланд возвращает требования о COVID-сертификатах для иностранных туристов. У международных путешественников снова будут просить предъявить доказательство того, что они полностью вакцинированы от коронавируса.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что авиационный регулятор страны готовится к приему большего количества туристов после того, как Китай вновь открыл свою границу 8 января.

Так, начиная с понедельника, 9 января, все иностранцы должны доказать, что они вакцинированы или предоставить письмо, подтверждающее, что они выздоровели от COVID в течение последних шести месяцев.

Невакцинированные путешественники должны предъявить медицинскую справку, объясняющую, почему они не получили вакцину.

Авиакомпании будут нести ответственность за проверку документов перед посадкой пассажиров. Новая мера будет действовать как минимум до конца этого месяца.

Как известно, требование о вакцинации было отменено Таиландом в октябре прошлого года.

В то же время новые требования к въезду не распространяются на владельцев тайских паспортов или пассажиров, следующих транзитом через Таиланд.

Также известно, что ервый коммерческий рейс из Китая в Таиланд прибудет в Бангкок из Сямыня с 286 пассажирами.

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