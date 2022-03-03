Сын Пескова развлекается во Франции и хвастается видео в сети: сам пресс-секретарь Путина уже под санкциями

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Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Дени находится во Франции. Он развлекается и публикует видео в сети.

Так, 2 марта Дени Песков опубликовал в Instagram видео, на котором он совершает трюки на самокате. Впоследствии видео исчезло со сторис (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Украинская правда" узнала за попавшими на видео строениями скейтпарк Bowl de La Muette. Он размещается в центре Парижа по адресу 85 Av. Louis Barthou.

Судя по постам сына Пескова, он бывает в этом парке с сентября прошлого года.

Видео дня

Мать Дени, Екатерина Солоцинская, – вторая жена Пескова. Пара развелась в 2012 году. От этого брака есть дочь Елизавета и два сына – Мик и Дени.

Солоцинская живет с детьми в Париже, где имеет собственную квартиру. Занимается благотворительностью и сотрудничает с фондом "Франко-российский диалог".

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Дмитрий Песков попал под санкции Европейского Союза 28 февраля из-за вторжения России в Украину.

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