Священники взбунтовались против Папы Римского из-за отказа благословлять однополые союзы

Группа римско-католических священников, ведущая кампанию неповиновения против Ватикана, решила бросить вызов Папе Франциску и заявила, что продолжит благословение однополых пар вопреки церковным приказам.

Это стало ответом на принятый накануне документ Конгрегации доктрины веры в Ватикане, в котором говорится, что пары, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение католической церкви. Как пишет Independent, это "разочаровало геев-католиков, надеявшихся, что церковь становится более гостеприимной для них при Папе Римском".

Отмечается, что в некоторых странах приходы и служители уже начали благословлять однополые союзы вместо брака, и к епископам обращались с призывом институционализировать такие благословения де-факто. Консерваторы же Римско-католической церкви, насчитывающей 1,3 миллиарда членов, выразили тревогу по поводу такой практики.

"Мы, члены Инициативы приходских священников, глубоко потрясены новым римским указом, который направлен на запрет благословения однополых влюбленных пар. Это возврат к временам, которые мы надеялись преодолеть с Папой Франциском. В знак солидарности со многими мы не откажемся от любой любящей пары в будущем, которая попросит отпраздновать Божье благословение, которое они испытывают каждый день, в том числе во время богослужения", – говорится в заявлении группы римско-католических священников.

Подчеркивается, что ее возглавляет отец Гельмут Шуллер. Она выступает за то, чтобы церковные правила изменились, например, чтобы священники могли вступать в брак, а женщины – становиться священниками.

"Инициатива, основанная в 2006 году девятью священниками, утверждает, что в настоящее время она насчитывает около 350 членов из рядов официальной церкви и более 3000 сторонников из числа мирян", – добавляет издание.

Известно, что Ватикан в 2012 году лиши отца Шуллера права использовать титул монсеньора и заявил, что он больше не является "капелланом Его Святейшества".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы в качестве альтернативы однополым бракам. По его словам, они должны быть "защищены законом".