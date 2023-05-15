Сунак отреагировал на недовольство РФ из-за передачи Украине ракет Storm Shadow: Британия будет оставаться непоколебимой

Глава правительства Великобритании Риши Сунак отреагировал на негативную оценку Москвы по поводу решения Лондона о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow, способных поражать цели в 250 километрах. Политик иронично улыбнулся, поскольку ему удивительно слышать подобные претензии от Кремля, отдавшего приказ о вероломном вторжении в чужую страну.

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Об этом сообщает ВВС. Сунак предпочел напомнить российскому военному командованию, что Соединенное Королевство стоит на стороне Украины с первых дней широкомасштабной войны, и менять своих позиций не намерено.

"Как мы сказали в начале, Великобритания будет оставаться непоколебимой в поддержке Украины и ее народа. России нужно понять, что мы здесь надолго, уходить никуда не собираемся", – подчеркнул британский лидер.

Таким образом Сунак развенчал миф кремлевской пропаганды о том, что Запад якобы устал от войны в Украине. Военная помощь от наших партнеров продолжает наращивать обороты, особенно в преддверии контрнаступления.

Напомним, что одним из главных преимуществ Storm Shadow –способность обходить мощные системы ПВО. Сам факт наличия на вооружении у ВСУ таких ракет говорит о том, что враг не будет чувствовать себя безопасно даже за сотни километров от линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Сунака, Великобритания продолжит поддерживать Украину, противостоящую российской агрессии. Армия Кремля угрожает всему миру, следовательно, мир заинтересован в том, чтобы агрессор не победил – и сейчас наступает решающий момент.

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