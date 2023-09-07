Китай изменил позицию по отношению к Украине перед саммитом G20: в Bloomberg раскрыли подробности

Перед саммитом G20 в Индии руководство Китая изменило позицию по отношению к войне в Украине. Пекин занял более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом.

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В то же время в итоговом коммюнике саммита G20 страны призвали найти компромисс со страной-агрессором Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Французский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Китай смягчил свою позицию по войне в Украине в преддверии саммита "Большой двадцатки". В прошлом году Пекин сохранял нейтральную позицию, воздерживаясь от открытой поддержки России. При этом такая позиция фактически приносила пользу Москве.

Теперь китайские чиновники, участвовавшие в переговорах по итоговому коммюнике саммита G20, заняли более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом. Все страны "Большой двадцатки" договорились об общих формулировках относительно войны в Украине, но призвали все же найти компромисс с Россией.

По словам французского чиновника, в прошлом году большинство лидеров "Большой двадцатки" осудили войну в Украине в совместном коммюнике. Но отсутствие председателя Китая Си Цзиньпина на саммите в Индии бросило тень на перспективу достижения мира в Украине.

Напомним, Индия решила не приглашать Украину принять участие в саммите G20, запланированном на 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. В то же время в списке участников фигурирует российский диктатор Владимир Путин, что вызвало негодование в сети.

Ранее сообщалось, что неоднозначная позиция Китая касательно вторжения России в Украину оттолкнуло большинство европейских стран от идеи сотрудничества с Пекином. В частности, лидеры стран Европы отказались посещать китайский саммит по инфраструктурной инициативе "Один пояс – один путь".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Китая Си Цзиньпин якобы лично предостерегал кремлевского диктатора Владимира Путина от использования ядерного оружия против Украины. Это свидетельствует об обеспокоенности Пекина войной России в Украине, даже несмотря на "молчаливую поддержку" Москвы.

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