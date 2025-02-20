Сухогруз "Павел Грабовский" начал тонуть в Азовском море: судно следовало из России в Турцию. Видео

В Азовском море тонет сухогруз "Павел Грабовский", перевозивший 3000 тонн кукурузы. Судно отправилось из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун, но днем 16 февраля получило пробоину у порта "Азов" в Ростовской области.

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Сухогруз идет под флагом Панамы и принадлежит компании VI-ZA SUN LTD, сообщил Telegram-канал SHOT. Его длина составляет 114 метров, ширина – 14 метров.

Несмотря на критическую ситуацию, экипаж судна не подавал сигнал бедствия. Вместо этого, моряки обратились с запросом на разрешение зайти в порт "Азов" для ремонта. Однако это удастся сделать только при поднятии уровня воды, поскольку судно может сесть на мель из-за обмеления побережья.

Для помощи сухогрузу в район происшествия отправились два ледоколя – "Капитан Демидов" и "Капитан Чудинов".

Мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщила, что рядом с судном сейчас находится контролирующий ситуацию буксир "Георгий Седов". Расстояние от берега составляет около 10 км.

Как сообщал OBOZ.UA, за последний месяц три нефтяных танкера, связанных с Россией, получили повреждения в результате взрывов в различных районах Средиземного моря. Причины этих инцидентов пока остаются неизвестными.

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