Суд в Гааге признал свою юрисдикцию по делу Украины против России по поводу "геноцида": что это значит

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге (Нидерланды) принял решение рассмотреть дело Украины против России о "геноциде" дальше по существу. Суд также заявил, что имеет юрисдикцию рассматривать запрос Украины о том, что она не нарушала своих обязательств по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него в Донецкой и Луганской областях.

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Соответствующее решение было вынесено 2 февраля, передает "Укринформ". Оно лишь частично удовлетворило запросы Киева.

Суд считает, что у него нет юрисдикции рассматривать представление в пункте 178 Меморандума Украины, в котором Киев просил ведомство "вынести решение и объявить, что применение РФ силы в Украине и против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, нарушает статьи I и IV Конвенции о геноциде" и "вынести решение и заявить, что признание Российской Федерацией независимости так называемой "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" 21 февраля 2022 года нарушает статьи I и IV Конвенции о геноциде".

Как передает "Радио Свобода", суд согласился изучить вопрос действий Украины касательно русскоязычного населения и определить, имел ли место геноцид.

В то же время Международный суд ООН отверг просьбу Киева признать, что Москва использовала Конвенцию о геноциде как повод для полномасштабного вторжения. Иск был подан 26 февраля 2022 года.

Приказ о временных мерах, принятый судом в марте 2016-го, остается в силе – "Россия должна немедленно приостановить все военные действия в Украине и остановить какие-либо военные или нерегулярные вооруженные формирования под ее контролем или влиянием".

Таким образом, на рассмотрение по сути переходит только утверждение о том, что "Россия безосновательно обвинила Украину в несуществующем геноциде, которое может непосредственно нарушать Конвенцию о геноциде".

Как писал OBOZ.UA:

– 31 января Международный суд ООН признал, что Россия нарушила некоторые части Конвенции Организации Объединенных Наций о предотвращении финансирования терроризма. В то же время он не назначил компенсации, как того требовала Украина.

– В МИД нашей страны отметили: это первый случай в истории, когда суд в Гааге вынес окончательное решение о нарушении Российской Федерацией норм международного права.

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