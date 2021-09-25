Суд США разрешил финдиректору Huawei заключить сделку по делу о мошенничестве

Суд восточного округа американского штата Нью-Йорк принял решение в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Ей разрешили заключить сделку с прокуратурой по делу о нарушении торговых санкций США против Ирана.

Об этом пишет Reuters. Обвинения с нее снимут после того, как будут выполнены условия соглашения, однако их детали не разглашаются.

Судебное разбирательство отложено до 1 декабря 2022 года – именно столько времени отвели для выполнения всех условий.

В частности, США отзовут запрос об экстрадиции Мэн из Канады, где она находится после ареста.

Напомним, что финдиректора Huawei задержали в Канаде по запросу прокуратуры США. Ее обвиняют в нарушении торговых санкций против Ирана – продаже стране оборудования компании.

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Впоследствии ее выпустили под залог в 7 миллионов долларов и с тех пор Мэн проживает в доме мужа в Ванкувере в ожидании экстрадиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом президент США Джо Байден ввел санкции против нескольких десятков китайских компаний, среди которых также Huawei.