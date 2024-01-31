Суд Болгарии выдал ордера на арест шести граждан РФ, причастных к взрывам на складах оружия

В столице Болгарии Софии городской суд одобрил выдачу европейских ордеров на арест (EAW) для шести граждан России. Их обвиняют в терроризме – по данным следствия, эти россияне причастны к четырем взрывам на складах боеприпасов на территории Болгарии, которые произошли с 2011 по 2020 год.

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Об этом сообщает The Sofia Globe. В ходе расследования было установлено, что граждане России приехали в Болгарию, использовав поддельные документы. Оказавшись на территории страны, они занимались подрывом производства коммерческой компании, которая выпускала оружие.

Первый подобный случай был зафиксирован в ноябре 2011 года. Тогда был подорван склад компании EMCO Эмилиана Гебрева. Было уничтожено большое количество боеприпасов, которые должны были экспортировать в Грузию.

Второй случай – в 2015 году возле села Иганово, когда был взорван склад Сопотского ВМЗ, где также хранилась продукция EMCO. В том же году был разрушен еще один Сопотский склад.

Четвертый случай – в 2020 году, тогда возле города Мыглиж взорвали склад "Арсенала". Анализ установил схожие черты во всех четырех случаях со взрывами. Перед каждым из взрывов на объектах происходил пожар, заставлявший людей эвакуироваться, из-за чего во всех четырех случаях не было погибших и пострадавших.

Есть подозрения, что граждане Болгарии тоже могли быть причастны к взрывам, но в прокуратуре не уточнили, какой прогресс был достигнут в этом вопросе.

Отметим, что европейские ордера на арест, которые выдали для упомянутых выше граждан РФ, будут действовать на территории государств-членов Европейского Союза. После их выдачи все члены ЕС обязаны разыскивать этих людей на своих территориях, а после нахождения – задержать и выдать в целях уголовного или судебного преследования.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Болгарии призвал прекратить "воспевать" Россию в школьных учебниках. Кроме того, по его мнению, на наличие российской пропаганды следует мониторить не только государственные СМИ, но и социальные сети.

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