Министр обороны Болгарии призвал прекратить 'воспевать' Россию в школьных учебниках

Глава министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев считает, что преподавание истории в болгарских школах должно быть очищено от фактов, которые искажают роль России в прошлом государства, Кроме того, по его мнению, на наличие российской пропаганды нужно мониторить не только государственные СМИ, но и социальные сети.

Видео дня

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед Атлантическим советом в Соединенных Штатах Америки. Слова Тагарева в воскресенье, 14 января, процитировали на сайте Союза болгарских журналистов.

Министр обороны сказал, что с российской стороны ведется большая пропаганда против болгарских граждан. Для того, чтобы ей противодействовать, нужно в первую очередь представить народу историю в ее истинном смысле.

"Из поколения в поколение говорят, что Россия – наш друг и освободитель, и мы должны быть ей "благодарны" за то, что она сделала. Однако в истории мы часто оказывались по разные стороны в различных конфликтах. РФ часто преследовала свои интересы в ущерб интересам болгарского народа", – сказал он.

Также министр добавил, что необходимо отслеживать пропагандистские кампании дезинформации России не только в традиционных СМИ, но и в социальных сетях, которые "изо дня в день воздействуют на разные группы населения".

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Болгарии одобрил предоставление Украине помощи в размере 3,6 млрд евро. Депутаты болгарского парламента ратифицировали соответствующее соглашение с Европейской комиссией, что дало старт второму этапу плановой помощи.