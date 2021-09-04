Смертельная стрельба в Кабуле и засада для талибов в Панджшере. Главное о ситуации в Афганистане

В Афганистане продолжились столкновения между талибами, захватившими почти всю страну, и силами сопротивления. Стычки между ними произошли в провинции Панджшер.

Кроме того, в Кабуле террористы "Талибана" открыли стрельбу из автоматов, в результате чего погибли 17 человек, а количество пострадавших может достигать 70. OBOZREVATEL собрал актуальную на утро 4 сентября информацию о событиях в Афганистане.

Эта провинция стала единственной, которая устояла после захвата талибами практически всей территории Афганистана. Как заявили представители "Талибана", силы сопротивления в этом регионе якобы хотели сдаться, но позже устроили засаду.

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Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник среди талибов, боевики попали в западню ночью в субботу, 4 сентября, при попытке войти в провинцию.

Таким образом, можно считать, что силы сопротивления в Панджшере продолжают борьбу с исламистами. Вместе с тем, представитель талибов Билал Карими написал сегодня в Twitter, что исламисты контролируют уже четыре района провинции: Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.

"Таким образом, остается важный район Абшар. Моджахеды продвигаются к центру провинции", – заявил Карими.

Талибы, ранее заявившие о захвате Панджшера, решили отметить свою "победу" стрельбой в воздух. По данным жителей Кабула, где и произошел инцидент, пальба была связана именно с празднованиями.

В результате стрельбы в столице погибли как минимум 17 человек, еще 41 был ранен, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в местной больнице. По данным The Khaama Press, число пострадавших в Кабуле и других городах может достигать 70 человек.

Руководство "Талибана" при этом якобы призывало прекратить стрельбу и пообещало наказать виновных. Кроме того, стало известно, что у боевиков, стреляющих в воздух, могут отобрать оружие.

Для противодействия талибам Google заблокировал доступ к электронным почтам, связанным с бывшим правительством Афганистана. В частности, речь идет об аккаунтах министерств финансов, промышленности, высшего образования, а также службы протокола президента и ряда органов местной власти.

Как пишет Reuters, временная блокировка позволит закрыть "Талибану" доступ к секретным документам в базах данных и письмах. В них содержится информация о сотрудниках бывшей администрации, экс-министрах, государственных подрядчиках, союзниках и иностранных партнерах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, талибы 3 сентября заявили, что они с боями захватили Панджшерскую долину, однако силы сопротивления опровергли эту информацию.