Стратегия, которая приносит как риск, так и вознаграждение: WP предполагает, что Байдену понравилось пересекать 'красные линии' Путина

Президент США Джо Байден якобы продолжает "бросать вызов" российскому диктатору Владимиру Путину, напавшему на Украину. Глава Белого дома делает это, несмотря на предупреждения о том, что поставки Украине вооружения могут привести к Третьей мировой войне. Такая стратегия американского лидера несет в себе как риски, как и вознаграждения.

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Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на источники в американском правительстве. Как говорится в материале, очередным пересечением так называемых "красных линий" стало решение Байдена помочь Украине получить истребители F-16.

А до этого, не смотря на угрозы Путина Вашингтон постепенно расширял арсенал Украины за счет ракет Javelin и Stinger, РЗВО HIMARS, передовых систем противоракетной обороны, беспилотников, вертолетов и танков M1 Abrams.

Американские чиновники говорят, что ключевой причиной для того, чтобы отмахнуться от путинских угроз, является то, что кремлевский диктатор не выполняет своих обещаний наказать Запад за поставки оружия Украине. Его блеф, как говорится в материале, вселил в лидеров США и Европы уверенность в том, что они могут продолжать делать это без серьезных последствий.

Также чиновники в США говорят, что управление рисками эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его внешнеполитических советников. Решая, какие новые системы вооружений предоставить Украине, они сосредотачиваются на четырех ключевых факторах: "Нужно ли им это? Могут ли они этим пользоваться? Есть ли это у нас? Каким будет ответ России?".

Один из чиновников Государственного департамента США рассказал, что отсутствие ответа от страны-агрессора РФ повлияло на расчет рисков госсекретаря Энтони Блинкена, который призывает администрацию Байдена и союзников США делать больше для поддержки Украины.

Источник в Белом доме сообщил, что, как и Блинкен, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан также считает, что преимущества от предоставления Украине более мощного оружия перевешивают риски эскалации, и активно сотрудничает с европейскими союзниками по предоставлению Украине истребителей F-16.

Журналисты напомнили, что в начале российского вторжения в Украину Путин предупредил, что любая страна, которая попытается "помешать" его войскам, "должна знать, что ответ России будет немедленным и приведет к последствиям, которых вы никогда не видели в истории".

Дальше угрозы Путина и его подчиненных становились все более напыщенными, они угрожали даже ядерным оружием.

Как считают американские чиновники, с которыми говорили журналисты, возможным объяснением нежелания президента РФ нанести удар по Западу является ухудшение состояния российской армии.

"Похоже, что прямо сейчас вступать в прямую конфронтацию с НАТО не в их интересах. У них нет хороших возможностей для этого", – сказал высокопоставленный представитель США.

"Бесспорно, готовность администрации Байдена перейти путинские красные линии укрепила способность Украины защищать себя и отвоевывать территории на востоке и юге. Однако еще предстоит выяснить, будет ли Путин и дальше позволять Западу игнорировать его угрозы без каких-либо последствий", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта 2023 года Путин в очередной раз заговорил о "красных линиях". Кремлевский диктатор заявил, что Запад с 2014 года передавал Украине оружие. Он выдал, что Запад переходит все "красные и даже бордовые линии, поставляя оружие в Украину".

OBOZREVATEL решил вспомнить все наиболее резонансные предостережения представителей Кремля за последний год относительно перехода Украиной и Западом этих мифических "красных линий" и то, что следовало за этими заявлениями.

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