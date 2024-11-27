Стратегическая цель: Зеленский спрогнозировал, когда Украина наконец-то может стать членом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал новоизбранную Европейскую комиссию во главе с Урсулой фон дер Ляен и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. Он подчеркнул важность этого сотрудничества для Украины, стремящегося стать полноправным членом ЕС.

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Об этом он сообщил в соцсети Х в среду, 27 ноября. Зеленский выразил надежду на будущее членство Украины в Европейском Союзе, отметив, что это стратегическая цель страны.

"Поздравляю Урсулу фон дер Ляен с утверждением нового состава Коллегии комиссаров. Желаю новой Европейской комиссии успехов в укреплении объединенной Европы и повышении роли ЕС как мирового лидера. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего продуктивного сотрудничества по ключевым вопросам стратегической повестки дня Украина-ЕС", – отметил он.

Президент подчеркнул, что для Украины членство в ЕС является стратегической целью, которую страна намерена достичь. Он выразил уверенность, что под руководством новой Европейской комиссии Украина сможет приблизиться к этой цели и стать полноправным членом ЕС.

"Мы уверены, что под руководством этой Европейской комиссии Украина достигнет своей конечной стратегической цели – членства в ЕС", – резюмировал глава государства.

Отметим, что Европейский парламент в среду, 27 ноября, проголосовал за новый состав Европейской Комиссии, предложенный действующим и избранным главой ЕК Урсулой фон дер Ляен и одобренный в сентябре Советом ЕС. 370 депутатов высказались за, против – 282, еще 36 – воздержались.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о новом составе Еврокомиссии. Найти материал можно по ссылке.

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