Несколько дней подряд в Молдове полыхает дипломатический скандал, формально начавшийся с журналистского расследования. Дело в том, что на крыше здания российского посольства в последнее время значительно увеличилось количество разного рода антенн, тарелок и другого телекоммуникационного оборудования, очень специфического свойства. Журналисты привлекли профильных специалистов для изучения внешнего вида этой красоты, и те пришли к выводу о том, что для обеспечения связи с москвой у них и так более, чем достаточно различных средств, а то, что появилось в последнее время, имеет другой характер, а именно, разного рода оборудование для перехвата электромагнитных излучений. Проще говоря, россияне без особых стеснений напичкали свое посольство разного сорта шпионским оборудованием. Более того, создалось впечатление, что противник наладил прослушку властей Молдовы.

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По этому поводу МИД Молдовы вчера вызвало посла федерации в Молдове Олега Васнецова с тем, чтобы указать на недопустимость подобных действий, и как говорят, было выдвинуто требование убрать все то, что было поставлено в последние несколько месяцев. Но мы прекрасно знаем, как россияне отвечают на такие требования. Они говорят о том, что все это наговоры на них и что безобидные антенны стали просто предлогом для обострения политических отношений. Более того, Васнецов официально заявил о том, что Рафик, в исключительной степени – невиновный.

А кроме того, он напомнил, что территория посольства обладает экстерриториальным статусом, и они могут хоть все там уставит антеннами или туалетами с дыркой в полу, а принимающую сторону это не должно волновать. Мол, это прямо записано в соответствующей Венской конвенции, которая утвердила дипломатический статус лиц и представительств, а потому они не намерены ничего убирать, а если захотят – поставят еще. Там привыкли вытирать ноги о требования маленьких и значительно более слабых стран и потому посол не стеснялся.

Видимо, он уже предвкушал, как распишет "центру" свои выражения, которыми он указал молдованам их место, но фокус в том, что подобная линия поведения москвы хорошо известна и потому молдавская сторона подготовила "продолжение банкета", пока посол не ушел. Ему была вручена нота, в которой указывается время, за которое количество дипломатического персонала посольства должно быть сокращено с 84 до 15 организмов. С тем посла и отпустили.

Но на публику вышла уточненная информация и премьер министр Молдовы Дорин Речан Даниэль Воде пояснил, что именно лиц с дипломатическим статусом в Молдове останется 10, а еще 15 – технический персонал. Проще говоря, "неприкосновенный" статус останется всего у 10 сотрудников, включая самого посла, ну а технический персонал это уже – другая история. Технический статус не является прикрытием для шпионов из ГРУ и потому это явилось болезненным ударам по российской агентуре, которая как раз сейчас там раскачивает обстановку.

Ну а в москве уже заявили о том, что они готовят ответные меры. Ну, готовить они могут что угодно, только мы имеем крупные сомнения о том, что в молдавском посольстве, расположенном в москве, тоже было 84 сотрудника. Москва уже имела варианты, когда высылка и так мизерного количества персонала в посольстве страны, которой они хотели откатить ответ, просто невозможна, поскольку тогда там никого не останется, со всеми вытекающими последствиями.

Ну а мы просто отметим, что Молдова – не Грузия.