На фото изображен приветливый господин, который может стать кошмарным сном не так для самого Трампа, у которого перечень забавных мероприятий еще не определен, но внушителен, как для его развеселого семейства, которое так или иначе – живет с папиного бизнеса, представляющего собой холдинг Trump Organization. Этот симпатичный мужчина может сделать жизнь отпрысков товарища Трампа не такой сытной и веселой, как сейчас. Да и сам Трамп может лишиться возможности заколачивать мячи в лунки. Но обо всем по порядку.

Известно, что основным источником "живых денег" для семьи Трампа является отельный бизнес и бизнес с недвижимостью. Но на этом поприще у Трампа в последнее время складывается все больше проблем, преодоление которых и раньше выглядело не совсем кошерно, а после его отставки ситуация лишь усугубилась. Обусловлено это как последствиями пандемии, так и тем, что после 6-го января часть клиентов его конторы засобиралась на выход. Согласно данным The Wall Street Journal, самыми ценными активами Trump Organization являются два огромных коммерческих комплекса, один из которых находится на Шестой Авеню в Нью-Йорке, а второй – в Сан-Франциско.

Эти активы являются стержневыми для его бизнеса, но Trump Organization владеет этими активами в партнерстве с мощным концерном Vornado Realty Trust, владеющим огромным количеством недвижимости, в основном – в Нью-Йорке. Причем, Организация Трампа имеет в этом партнерстве 30%, тогда как второй партнер – Vornado Realty Trust, имеет 70%. А вот этот симпатичный мужчинка на заглавном фото – Стивен Рот, генеральный директор Vornado Realty Trust.

Так вот, согласно The Wall Street Journal, старший партнер высказал представителям Trump Organization свое недовольство тем, что те не могут погасить долги, возникшие в результате наложения друг на друга различных неблагоприятных факторов. Оно понятно, что недовольство это возникло не в один день, поскольку проблемы у Трампа начались еще до его избрания президентом. Как и понятно, что решительные действия пришлось отложить, пока Трамп временно проживал в Белом доме. Но теперь все наладилось и пришла пора решать вопросы.

А Трамп не может их решить каким-то быстрым и эффективным образом потому, что другие его активы – тоже поют романсы "Очи черные, очень черные". Так, доходы от собственности Doral упали на 43 процента в прошлом году по сравнению с предыдущим годом, в то время как доходы отеля Trump International в здании Old Post Office Building в Вашингтоне упали на 63 процента. В общем, такое положение – почти по всем его активам, кроме клубного комплекса Мар-а-Лаго, где он сейчас квартирует и гоняет в свой гольф. Там доходы дали рост на 13%. Возможно, этот рост дали казенные платежи за то, что будучи президентом, Трамп устраивал там различные мероприятия и даже хотел там провести встречу G-7, но это возмутило даже его упоротых сторонников, а пандемия сняла этот вопрос с повестки дня.

Специалисты говорят о том, что затянувшийся период падения доходности бизнеса Трампа уже не дает возможности совершать финансирование мероприятий, необходимых для поддержания недвижимости в надлежащем состоянии, а это уже отрицательно сказывается на ее качестве, что безусловно приведет к уходу все большей части клиентов. После ухода Трампа из Белого Дома ряд постоянных и крупных клиентов, которые использовали недвижимость Трампа, уже предупредили о намерении прекратить отношения с его организацией. Ситуация усугубляется еще и тем, что ряд банков публично заявили о прекращении обслуживания счетов Трампа, а сколько сделали это тихо или уже отказали в открытии счетов – остается только догадываться.

Именно в связи с этим руководство Vornado Realty Trust сейчас рассматривает возможности прекращения партнерства с Трампом. Есть вероятность, что Трампу уже предложено погасить долги в размере 400 миллионов долларов и ему высказано недовольство тем, что его имя стало токсичным для партнерства и уходят крупнейшие арендаторы, как это случилось недавно в здании 40 Wall St. в Нью-Йорке, откуда съезжает крупный арендатор Girl Scouts of America и в общем, бизнес уже начинает нести репутационные потери.

В общем, ожидается, что в случае невозможности погасить долги, Vornado предложит Трампу выкупить его долю с существенным дисконтом. Это позволит погасить долги и какое-то время семья Трампа сможет ездить на отдых в Затоку и даже может быть – в Буковель. Все это к тому, что Трамп, конечно, может надувать щеки и показывать, что он еще – игрун и орел, но все выглядит несколько иначе, поскольку большая часть его активов уже заложена под взятые кредиты. Кстати, гольф-клуб, в котором он сейчас живет – тоже. Так что…

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