46 стран ООН признали Россию стороной конфликта на Донбассе

Ряд стран ООН в совместном заявлении признали, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

Соответствующий документ был опубликован 26 марта на сайте Министерства иностранных дел Украины. Заявление выпустили в канун седьмой годовщины принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины". Последнюю одобрили 27 марта 2014 года большинством голосов.

"Этой резолюцией международное сообщество подтвердило четко и во весь голос свою полную преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – сказано в заявлении от 26 марта 2021 года.

Государства-члены ООН отметили, что, несмотря на четкие требования Генассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма.

"Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове", – подчеркивается в документе.

Указано, что действия России вызвали беспокойство во всем мире, противоречат международному праву.

Попытки РФ узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны, подчеркнули подписанты.

Кроме того, они решительно осудили продолжение дестабилизации ситуации в Украине Россией, особенно действия РФ на Донбассе, которые свидетельствуют о ее пренебрежении Минскими договоренностями.

"В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму", – сказано в заявлении.

Представительства каких стран при ООН подписали совместное заявление:

Австралии; Австрии; Албании; Бельгии; Греции; Грузии; Дании; Эстонской Республики; Ирландии; Исландии; Испании; Италии; Канады; Княжества Лихтенштейн; Княжества Монако; Нидерландов; Коста Рики; Латвийской Республики; Литовской Республики; Люксембурга; Новой Зеландии; Норвегии; Португалии; Республики Болгария; Республики Кипр; Республики Мальта; Республики Маршалловы острова; Республики Молдова; Республики Северная Македония; Республики Польша; Республики Словения; Республики Хорватия; Румынии; Словакии; Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; США; Турции; Украины; Федеративных Штатов Микронезии; Финляндии; Франции; ФРГ; Чехии; Черногории; Швеции; Японии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 11 марта глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что Россия, оккупировавшая Крым, не выполнила ни одной рекомендации, чтобы улучшить ситуацию с правами человека на полуострове.