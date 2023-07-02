Страны Европы могут впервые нарушить ядерное соглашение с Ираном из-за его помощи Путину – СМИ

Три страны Европы – Германия, Великобритания и Франция – готовы выйти из ядерного соглашения с Ираном. Правительства этих государств убеждены, что санкции против Тегерана, системно снабжающего Москву боевыми беспилотниками, должны только увеличиваться.

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Об этом сообщило издание The Guardian. По информации от европейских дипломатов, такое решение продиктовано и тем, что иранские власти сам нарушил соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий.

"Иран предоставил России беспилотники для использования во время вторжения в Украину. В кулуарах говорят о возможной передаче России иранских баллистических ракет в будущем", – передают западные СМИ слова своих источников.

Напомним, что в 2015 году США, Великобритания, Франция, Германия, а также РФ и КНР достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. Согласно этому документу Тегеран должен допускать инспекторов МАНАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут пошагово снимать с Ирана санкции.

США под управлением Дональда Трампа вышли из соглашения самостоятельно еще в 2018 году, подчеркнув, что сворачивать антииранские санкции не будут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным ВСУ, Иран не прекращает, а лишь усиливает сотрудничество с Россией на фоне войны против Украины. В последнее время стали регулярными авиарейсы из Тегерана в Москву с военной поддержкой для оккупационных войск.

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