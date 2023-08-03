Страны Балтии договорились о синхронном отключении от российской энергосистемы: когда это произойдет

Компании Elering, AST и Litgrid – операторы сетей Эстонии, Латвии и Литвы – подписали соглашение о совместном отключении от энергосистемы страны-агрессора России. Договор предусматривает подключение к сети Европы до февраля 2025 года.

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Об этом в среду, 2 августа, сообщила пресс-служба литовского министерства энергетики. В ближайшие дни руководители правительств трех государств должны одобрить это соглашение.

Также, как отмечается, документ предусматривает, что страны Балтии летом 2024 года совместно выйдут из контракта BRELL. Он был заключен с российскими и белорусскими операторами.

"Необходимые работы, такие как установка первых синхронных конденсаторов, систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией, будут завершены к согласованному сроку. Другие проекты, реализуемые балтийскими операторами газотранспортной системы, связанные с синхронизацией, будут реализованы до конца 2025 года или позднее", – говорится в сообщении ведомства.

Также там отметили, что было проведено исследование, которое показывает, что в начале 2025 года системы электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии будут готовы безопасно отключиться от контролируемой Россией системы и синхронизироваться с континентальной Европой. Раньше этого срока сделать это не удасться.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-террорист Россия нанесла ущерб энергетической системе Украины примерно на $11 млрд. В общей сложности РФ 271 раз попала по энергетическим объектам.

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