Стоял перед страшным выбором – спасать сына или родителей: пострадавший рассказал о моменте землетрясения в Марокко. Фото

В Марокко в результате сильнейшего землетрясения за последние сто лет в районе к юго-западу от Марракеша были разрушены многие фермерские деревни. Местный житель, дом которого оказался под завалами, рассказал ужасающую историю, как ему пришлось предстать перед трудным выбором.

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Местный пастух коз Таеб айт Игенбаз рассказал ВВС, что стоял перед тяжелым решением: спасти своего 11-летнего сына или своих оказавшихся под завалами родителей. Каждая секунда была важна для жизни его близких.

Таеб вместе со своей женой, двумя детьми и родителями находился дома, когда в пятницу вечером произошло сильное землетрясение.

"Все произошло так быстро. Мы все побежали к двери. Отец спал, и я крикнул маме, чтобы она выходила, но она осталась возле него", – вспоминает мужчина.

Он вернулся в разрушенное здание и обнаружил, что сына и родителей заблокировали обломки. Действовать нужно было немедленно, и Таеб сразу принялся копать завалы, чтобы освободить своего сына Адама.

Однако, вернувшись к своим родителям, он увидел, что их тела зажала большая каменная плита. По словам Таеба, на тот момент уже было слишком поздно.

"Мне пришлось выбирать между родителями и сыном, – рассказывает мужчина со слезами на глазах. – Я не мог помочь родителям, потому что стена накрыла половину их тел. Это так грустно. Я видел, как они умирают".

Сейчас семья живет у родственников в импровизированных палатках. Таеб говорит, что все его сбережения остались в разрушенном доме, а большинство коз погибли. Мужчина рассказывает, что теперь в 50 лет ему придется начать все сначала.

Он не знает, как продолжать свою жизнь, но в сердце хранит советы своих родителей, которые всегда подчеркивали: "Будь терпеливым, работай упорно и никогда не отступай".

В момент разговора к нему подбежал его сын Адам.

"Папа спас меня от смерти", – говорит мальчик, с улыбкой на лице, и обнимает отца.

Как отмечает издание, с каждым часом шансов спасти выживших из-под завалов становится все меньше. Это землетрясение самое мощное в этом районе за последние сто лет. По словам сейсмологов, столь сильные землетрясения являются редкостью для Марокко.

Согласно информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в Атласских горах, в 71 километре юго-западнее Марракеша.

В этом регионе расположены многочисленные небольшие фермерские деревни, поврежденные землетрясением. Больше всего ущерба понесла провинция Аль-Хауз.

Число жертв в результате землетрясения в Марокко уже превысило 2 800 человек.

Поисковые группы из Великобритании, Испании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов активно ищут под завалами уцелевших.

Напомним, что в Марокко поздно вечером в пятницу, 8 сентября, произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Многие жители были вынуждены провести ночь под открытым небом, поскольку правительство Марокко предупредило их об опасности возвращения в свои дома.

Ранее сообщалось, что 11 августа в Турции снова произошло сильное землетрясение.