Столтенберга уговорили остаться генсеком НАТО еще на год – Reuters

Йенс Столтенберг, вероятно, останется генеральным секретарем Североатлантического Альянса еще на один год. Во вторник, 4 июня, члены НАТО официально договорятся о продлении его полномочий.

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Об этом сообщило издание Reuters с ссылкой на четырех проинформированных дипломатов. Каденция Столтенберга должна была завершиться в конце сентября 2023 года.

К слову, его полномочия истекли еще в прошлом году, но были продлены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

"64-летний Столтенберг — бывший премьер-министр Норвегии – должен был завершить свой срок в качестве высшего гражданского лица в трансатлантическом альянсе безопасности в конце сентября, но теперь, вероятно, останется еще на 12 месяцев", – говорится в материале.

Журналисты напомнили, что в феврале Столтенберг заявил, что не добивается продления своего контракта, однако члены НАТО попросили его остаться генсеком блока после того, как не смогли прийти к консенсусу по поводу преемника.

Среди тех, кого обсуждали в качестве претендентов, были министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который открыто заявил, что хотел бы получить эту должность, и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая публично заявила, что не является кандидатом на этот пост.

20 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет продвигать своего кандидата на пост генерального секретаря НАТО.

Также СМИ писали, что у союзников по НАТО нет общего мнения относительно нового лидера Североатлантического альянса. Из-за этого Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на один срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс придерживается политики "открытой двери" и поддерживает членство Украины в будущем. Однако присоединение Украины к НАТО не состоится до завершения войны на территории нашего государства.