Столтенберг: в НАТО более двух третей людей хотят, чтобы их страны помогали Украине

Большинство граждан стран-членов НАТО солидарны с украинцами и хотят, чтобы их государства помогали Киеву. И это важно, поскольку 99% всей военной помощи, поступающей в Украину, оказывают союзники по Альянсу.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению итогов 2023 года. Глава Североатлантического союза призвал союзников нарастить усилия и поставлять в Украину больше оружия.

"Граждане стран НАТО проявляют мощную солидарность с украинцами. По всему Альянсу более двух третей людей хотят, чтобы их страны продолжали поддерживать Украину. Это имеет значение, потому что союзники по НАТО оказывают 99% всей военной помощи для Украины", – заявил Столтенберг.

По его словам, в 2023 году союзники предоставляли Украине беспрецедентный уровень поддержки, поставляли артиллерийские боеприпасы, танки и боевые машины, патрульные корабли, средства противовоздушной обороны, вертолеты, дроны и радары. Впервые страны-члены НАТО направили в Украину системы дальнего радиуса действия – британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP.

Союзники также согласились направить в Украину боевые самолеты F-16 и создали коалиции государств по предоставлению Украине ключевых возможностей, в частности, в сфере противовоздушной обороны, артиллерии и дронов. Некоторые союзники уже заключили двусторонние договоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной.

Несмотря на это, Столтенберг подчеркнул, что хотя военная помощь, которая уже оказана Украине, достаточно значительна, союзники должны нарастить усилия и поставлять в Украину больше оружия и боеприпасов.

"Это критический момент. Было бы большой исторической ошибкой позволить Путину победить. Мы не можем позволить тоталитарным лидерам добиваться желаемого с использованием силы. Это было бы опасно для всех нас", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова Папы Римского о "белом флаге". Он заявил, что капитуляция – это не мир.

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