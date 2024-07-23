Ставят 'зубы дракона': Латвия начала обустраивать оборонительные заграждения на границе с Россией. Видео

Латвия начала обустраивать фортификационные сооружения вдоль государственной границы со страной-агрессором Россией. Бетонные "зубы дракона", предназначенные для сдерживания бронетехники, появились возле самого восточного латвийского города Зилупе.

Видео дня

Защитные сооружения расположены недалеко от контрольно-пропускного пункта Терехово. Об этом в Telegram сообщил депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков.

"Зубы дракона" и бетонные прямоугольные заграждения стоят в несколько рядов вдоль дороги. Вероятно, фортификации недавно привезли к границе, чтобы установить их вдоль территории с РФ.

"Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово", – сообщил депутат Европейского парламета.

Стоит отметить, что Латвия наряду с другими балтийскими странами создает на границе с Россией и Белоруссией Балтийскую линию обороны. Она предполагает строительство укрепленных оборонительных позиций и различных заграждений, включая, помимо "зубов дракона", противотанковые рвы и минирование приграничной территории.

Напомним, Украина получит от Латвии уже вторую партию беспилотников. Речь идет о более чем 500 БПЛА, которые помогут украинским военнослужащим противостоять российским оккупантам. Новый пакет военной помощи уже находится на пути в Украину.

РРанее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что украинская армия должна получить право наносить удары по РФ с помощью западного вооружения. По ее словам, необходимо позволить бить по аэродромам, с которых вражеские самолеты поднимаются для обстрела Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!