Итак, экс-президенту США Дональду Трампу были официально выдвинуты обвинения в уголовных преступлениях. Целых 34. По каждому из которых ему грозит 4 года тюрьмы. Возникают логичные вопрос: чем это закончится для самого Трампа, США и Украины?

Очевидно, что ставки для самого Трампа крайне высоки. И здесь все предельно просто: или он сядет в тюрьму, или вновь станет президентом США.

В своём первом публичном заявлении после заседания суда он передал слова своего адвоката : "Если признаете обвинения, отсидите в тюрьме 90 дней. Если не признаете и вас признают виновным - сядете минимум на 10 лет". Что, как сам заявил Трамп, для 78-го человека (его возраст) является фактически концом жизни.

А если учесть не только возраст Трампа, но и размер его Эго и образ жизни, к которому он привык, то в данном случае он нисколько не преувеличивает. Так что для него лично это в прямом смысле слова вопрос жизни и смерти.

Трамп, естественно, надеется на то, что ему в очередной раз удастся выйти "сухим из воды". И вновь стать президентом США. Что фактически в этом случае равноценно. Потому как однозначно поможет ему в ходе предвыборной кампании, которая в отличие от других кандидатов от Республиканской партии, для него уже началась. Трамп в присущей ему манере не скупился на обвинения в адрес и демократов, и стороны обвинения. Естественно, обвиняя в ангажированности следствие и в связях с администрацией Байдена. В частности, в работе дочери прокурора на компанию , связанную с Байденом и Харрис.

До начала президентских выборов в США в ноябре 2024-го задача для Трампа - убедить не только своих сторонников (этого как раз и не требуется) , но и более умеренных сторонников Республиканской партии и т.н. "нейтральных " в политической ангажированности обвинений против него.

Это задача является для него вполне выполнимой. Но при одном условии: только в том случае, если его адвокаты докажут его невиновность абсолютно по всем пунктам обвинения.

А это сделать будет намного сложнее и требует не только дара убеждения и харизмы, которых ему не занимать.

Ведь прокуратура Нью-Йорка начала "копать" на него не вчера и даже не после его проигрыша на выборах в 2020-м, а гораздо раньше. Ещё в ходе президентской кампании в 2016-м. И уже имела определённый промежуточный успех, когда его многолетний личный адвокат Майкл Коэн пошёл на сделку со следствием и признал свою вину по 8-ми пунктам обвинения.

12 декабря 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в нарушениях при финансировании избирательной кампании, банковских мошенничествах и уклонении от уплаты налогов в связи с выплатами Сторми Дэниэлс и Карен Макдугал за молчание об их интимных связях с Дональдом Трампом. Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что платил им по указанию Трампа[1].

А в конце февраля 2019 года Коэн давал показания в нескольких комитетах Конгресса США, в которых резко высказался против президента США. Он назвал Трампа расистом и мошенником, а также показал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, вопреки своим утверждениям об отсутствии деловых связей с Россией, находился в курсе переговоров по проекту "Трамп-тауэр Москва", якобы продолжавшихся даже в разгар предвыборной кампании[2].

Значительная часть обвинений против Трампа непосредственно связана с нарушениями правил ведения предвыборной кампании 2016-го года и уплатой за молчание в нарушение американского законодательства о выборах Сторми Дениэлз.

Возможно именно поэтому в зал суда Трамп входил с весьма грустным лицом, на котором трудно было скрыть тревогу. Наверняка он понимал, что Коэн, который был его ближайшим помощником и советником в различных делах "с душком" с 2007-го , наговорил следствию очень много и его показания будут использованы против него в суде. В том числе за попытки заставить его молчать в ходе следствия над ним в 2018-м .

Так что с моей точки зрения, шансы на то, что Трамп в итоге может оказаться за решеткой, весьма высоки.

Ведь на кону сейчас не только его жизнь и судьба президентства в США на выборах в 2024-м, но и сами основы американского государства. Его краеугольный камень - ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА. РАВЕНСТВО ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ. А за четыре года своего президентства даже по оценкам многих авторитетных республиканцев он очень сильно "подточил" эти и другие основы и существенно увеличил раскол в американском обществе. И более ста из них ещё накануне выборов в 2016-м подписывали письмо с обращением к сторонникам Республиканской партии не голосовать за него на выборах.

Уверен, нажил он немало врагов и в ходе президентства и уже после него. Не признав результатов выборов в 2020-м он поставил под сомнение справедливость выборов системы США и едва не спровоцировав гражданское противостояние в январе 2021-го с захватом Капитолия.

Его вице-президент Макл Пенс, который был крайне лоялен по отношению к нему все 4 года президентства Трампа, в итоге отказался поддержать его и возможно будет баллотироваться на грядущих выборах. А экс-глава ЦРУ и Госсекретарь США Майк Помпео именно вчера, в день заседания суда и выдвижения официальных обвинений посетил Киев и выразил поддержку Украине заявив, что США следует значительно усилить военную помощь для одержания решительной Победы над россией. Что в корне отличается от риторики самого Трампа, который успел с 22.01.2022 после признания путиным т.н. "ДНР" и "ЛНР" назвать его "гением " и "миротворцем". А на днях в интрвью "Fox News" выразил уверенность в том, что Путин завоюет в итоге всю Украину.

Естественно, до такого, как он станет вновь президентом США. А ему останется только в первый же день своего президента позвонить путину и Зеленскому и "окончить войну", которая , по его словам, уже поставила мир на грань ядерной катастрофы.

В чьих интересах будет в таком она завершена, учитывая разницу позиций Москвы и Киева, надеюсь, писать не стоит. Как тут не вспомнить грустное лицо Зеленского во время краткой пресс-конференции с Трампом в ООН в 2019-м, когда тот настоятельно рекомендовал (смайл) ему "поладить " с путиным.

Так что для Украины от исходя этого судебного дела будет также зависеть очень многое, учитывая нашу колоссальную зависимость от военной помощи США . А в том, что война может продлиться как минимум до президентских выборов в США мало кто сомневается уже даже в Украине. По крайней мере среди тех, кто реально смотрит на вещи и учитывает все факторы, а не мыслит лишь патриотическими лозунгами.

Так что в итоге, если обвинение докажет вину Трампа, мы можем стать свидетелями доказательства народной мудрости "Сколько верёвочке не виться.. .".

И сейчас на передний план выходит ещё одни несущие конструкции "глубинного государства " США - судебная и правоохранительная.

И на кону ни много ни мало, а судьба будущего США и свободного мира в целом. Той системы ценностей, на которой и основана Западная цивилизация и частью которой хочет стать народ Украины.

Ну а лично для Трампа , выражаясь английской пословицей: " It's a neck or nothing stake" . Або "Пан, або пропав", як говорять в Україні.

На данный момент я уверен в одном. Это будет колоссальным шоу, в котором Трамп хоть и будет играть главную роль, но уж точно не будет режиссёром и сценаристом.