'Стал предметом политических дебатов': Швейцарии рекомендуют пересмотреть свой нейтралитет

Правительству Швейцарии рекомендуют пересмотреть свой нейтралитет на фоне роста угроз из-за агрессивной войной России против Украины. Стране рекомендуют укрепить международное сотрудничество, направленное на политику безопасности и вооружений.

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Также правительству советуют укрепить швейцарскую оружейную промышленность и лучше адаптировать ее к угрозам. Об этом говорится в докладе Исследовательской комиссии по политике безопасности, созданной год назад Федеральным департаментом обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии.

Эксперты отмечают резкое ухудшение ситуации в Европе из-за силовой политики и растущей дестабилизации регионов, вызванной, прежде всего, войной России против Украины. Рекомендации касаются, среди прочего, нейтралитета и международного сотрудничества Швейцарии.

По мнению аналитиков, координация инструментов политики безопасности Швейцарии требует общей схемы обороны, которая проясняет задачи и взаимодействие военной и гражданской обороны, способствует устойчивости экономики и управления и повышает осведомленность населения об ухудшении ситуации в стране. В связи с этим комитет экспертов рекомендует увеличить оборонный бюджет до 1% ВВП к 2030 году.

Также правительству Швейцарии советуют рассматривать внешнюю экономическую политику как часть экономического обеспечения страны. Комиссия также рекомендует сосредоточить защиту населения на ухудшении ситуации с безопасностью и миссии, которую необходимо выполнить в случае войны.

Кроме того, швейцарскую оружейную промышленность советуют поощрять и обеспечить доступ к проектам сотрудничества ЕС и НАТО. В частности, предлагается снять запрет на реэкспорт вооружения.

"Сотрудничество с НАТО и ЕС должно продолжать углубляться с целью достижения общего оборонного потенциала и превращения его в настоящее оборонное сотрудничество. С этой целью необходимо определить ожидания с точки зрения собственной обороноспособности и вознаграждений, которые Швейцария может предложить партнеру по сотрудничеству. В этом контексте необходимо также развивать военное содействие по всему миру", – говорится в отчете экспертов.

Напомним, правительство Швейцарии заказало у Соединенных Штатов дополнительные управляемые ракеты PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot на 300 миллионов франков. Сроки выполнения соглашения уже подошли, но США отложили поставки Швейцарии ракет.

Ранее сообщалось, что парламентский комитет по политике безопасности Швейцарии одобрил предложение, которое может открыть путь к косвенному экспорту оружия в Украину. Парламентский орган предложил внести поправки в действующий закон, запрещающий реэкспорт оружия в Украину.

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